Emanuel Roque, un tânăr din Jaguaruna, statul brazilian Santa Catarina, a fost obligat să părăsească locuința părintească din cauză că este gay. Instanța a decis ca părinții să-i plătească 100.000 de reali, circa 17.000 de euro, despăgubiri, a informat Globo.

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Decizia instanței vine ca urmare a unui proces pentru daune morale și abandon afectiv, însoțit de dovezi care atestă comportamentul abuziv al părinților.

Relația tensionată cu familia

Emanuel Roque, 17 ani la momentul incidentului, lucra în afacerea familiei și era elev. În 2026, el a început o relație cu Jonathas, coleg de școală, fapt care a marcat o etapă importantă de „autodescoperire”.

„A fost prima dată când m-am acceptat”, a declarat Emanuel. „Părea că mi s-a luat o greutate de pe umeri”.

Însă părinții săi au reacționat cu o respingere vehementă. Conform tânărului, aceștia l-au obligat să renunțe la locul de muncă și i-au interzis să mai meargă la școală.

Emanuel a povestit că mama sa a avut o reacție extremă: „A început să țipe în mijlocul sufrageriei, spunând că îi este greață de mine”.

Amenințări și violență

În procesul intentat de Ministerul Public din Santa Catarina au fost prezentate mărturii și dovezi ale comportamentului violent al tatălui, inclusiv amenințări fizice.

Emanuel a povestit un episod traumatizant: „Mi-a pus o armă la cap și mi-a spus că mă va împușca”.

În plus, tatăl său ar fi folosit un clește pentru a-l intimida și ar fi postat mesaje cu conținut homofob pe rețelele sociale.

Acțiunile tatălui l-au vizat și pe partenerul lui Emanuel, Jonathas, care a fost amenințat online. Situația a ajuns în atenția Consiliului Tutelar printr-o plângere depusă de un prieten al tânărului.

Un nou început într-un adăpost

După ce a fost alungat din casă, Emanuel a găsit refugiu într-un adăpost municipal, unde a rămas timp de aproape un an.

„La început a fost foarte greu, a mărturisit el. Dar oamenii de acolo au devenit familia mea. A fost locul în care m-am simțit cel mai bine primit în viața mea”.

Tânărul descrie această perioadă ca una de „reconstrucție personală”, găsindu-și în cele din urmă un sentiment de siguranță. „Adăpostul a devenit casa mea”, a spus Emanuel.

Decizia instanței

În urma investigațiilor, instanța a decis ca părinții să plătească despăgubiri de 100.000 de reali, circa 17.000 de euro, sumă care include „corecții și dobânzi”.

De asemenea, li s-a interzis să mai facă publice declarații despre Emanuel pe rețelele sociale.

„Tatăl meu a făcut totul crezând că nu vor exista consecințe, dar există”, a declarat Emanuel. Iremar Roque și Terezinha Aparecida da Silva Roque neagă acuzațiile și intenționează să conteste decizia instanței.