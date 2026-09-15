Robert Garcia, democratul cu cel mai înalt rang din Comitetul de Supraveghere al Camerei Reprezentanților, a început o anchetă privind posibila implicare a oligarhului rus Umar Kremlev în finanțarea nunții lui Donald Trump jr, fiul cel mare al președintelui SUA, relatează Axios.

Robert Garcia a trimis deja o cerere către șefa de cabinet a Casei Albe, Susan Wiles. El a cerut „toate documentele, înregistrările și comunicările” legate de Umar Kremlev, precum și informații despre autorizația de securitate a lui Donald Trump jr. Alesul democrat vrea să afle totodată dacă lipsa lui Donald Trump de la nunta fiului său a fost cauzată cumva de prezența invitaților ruși.

Congresmanul i-a solicitat lui Trump jr să furnizeze lista de invitați, date despre contactele sale cu Kremlev și informații despre toate cadourile de nuntă făcute de cetățeni străini, în special cei „strâns asociați cu adversarii” Statelor Unite.

Ancheta ar putea căpăta amploare în cazul victoriei democraților în noiembrie

Axios subliniază că Robert Garcia poate accesa în prezent aceste informații doar prin cooperarea celor vizați, deoarece democrații nu au majoritatea în Camera Reprezentanților. Acest lucru s-ar putea schimba dacă democrații vor domina Congresul după alegerile de la jumătatea mandatului, programate pe 3 noiembrie. În acest caz, Robert Garcia ar putea deveni anchetatorul-șef al Congresului și ar putea primi puteri sporite.

Ancheta a fost lansată imediat după ce ProPublica a dezvăluit că șeful Asociației Internaționale de Box (IBA), oligarhul rus Umar Kremlev, a plătit o parte din cheltuielile de nuntă ale lui Donald Trump jr. Atât reprezentanții lui Trump jr, cât și cei ai lui Kremlev au susținut că cei doi sunt prieteni, dar au negat orice finanțare sau relație de afaceri.

Soția lui Trump jr susține că darul oligarhului rus este „nevinovat”

În schimb, noua soție a lui Donald Trump jr, Bettina Anderson, a recunoscut voalat că a primit un „cadou generos” din partea lui Kremlev și a pretins că acesta nu are nicio legătură cu vreo agendă politică ascunsă.

„Dragul nostru prieten Umar a găzduit cu mare generozitate două seri incredibile de sărbători pentru noi DUPĂ nunta noastră”, a reacționat Bettina Trump jr. „A fost un cadou de nuntă extraordinar de generos din partea unui prieten și ceva pentru care am fost și rămânem incredibil de recunoscători”, a continuat ea.

„Este regretabil că ceva atât de personal și care aduce fericire poate fi transformat în ceva politic sau sinistru pur și simplu din cauza faptului că cineva este cineva și vine de unde vine. Prietenia nu necesită un motiv politic. Generozitatea nu vine automat la pachet cu o agendă. Și, uneori, un cadou de nuntă este pur și simplu un cadou de nuntă”, a susținut noua soție a lui Trump jr.

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