Oaspete neașteptat în sufragerie: ursul s-a strecurat în casa agentului imobiliar Matt Ross din Basalt, statul american Colorado, și s-a zbenguit în casă, relatează Yahoo News.

Matt Ross a avut parte de o surpriză pe care nu o va uita prea curând. Un pui de urs curios s-a strecurat pe furiș în sufrageria sa.

„Tânăra bestie” a sărit mai întâi peste gardul grădinii, a evitat câinii proprietarului și a intrat în casă. Puiul a început să exploreze interiorul cu mare curiozitate, iar imaginile îl arată chiar încercând să urce pe jaluzelele din sufragerie.

Proprietarul și-a păstrat calmul și l-a ghidat cu grijă pe oaspetele nepoftit înapoi pe același drum pe care venise.

Urmărit de un câine, puiul s-a urcat rapid într-un copac, apoi a fugit și s-a făcut nevăzut.

Mai târziu, o ursoaică de 180 de kilograme și alți doi pui sunt văzuți în fața casei. Urșii fuseseră relocați din Aspen și transportați la aproximativ 200 de kilometri distanță, la Rifle.

Se întorc la Aspen și au petrecut 7 ore în curtea mea din spate, plecând la amurg.

Matt a spus că vara secetoasă a lăsat puțină hrană disponibilă pentru urșii din zonele montane.