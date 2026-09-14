Un zgomot misterios, care a provocat neliniște timp de luni întregi în apropierea Ambasadei Rusiei din Viena, a dispărut brusc la sfârșitul săptămânii trecute. Potrivit cotidianului austriac Heute, sunetul constant, ce semăna cu un bâzâit, a afectat locuitorii din zona Reisnerstrasse, iar autoritățile locale au intervenit.

O măsurare a zgomotului efectuată de către orașul Viena, citată de ORF „Radio Wien”, a confirmat că intensitatea zgomotului depășea limita admisă conform standardului Önorm. Rezultatele au fost prezentate serviciului de sănătate publică, iar acesta a concluzionat că locuitorii au fost expuși unei „poluări sonore relevante din punct de vedere al sănătății”, cu riscuri semnificative pentru starea lor de bine.

Sursele zgomotului au fost identificate ca fiind două ventilatoare amplasate pe acoperișul clădirii ambasadei ruse din Reisnerstrasse 45. Clădirea, utilizată în principal pentru scopuri consulare, se află în vecinătatea unei școli primare din Viena. Sunetul deranjant avea o frecvență de aproximativ 790 de hertzi, conform Heute.

Problemele provocate de acest zgomot au fost raportate pentru prima oară autorităților în luna mai 2026. Vecinii, dar și Ambasada Germaniei, situată în apropiere, au înaintat plângeri către poliția locală pentru construcții.