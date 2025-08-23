Ursula von der Leyen, în mijlocul unui fake news viral

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost subiectul unor zvonuri false în social media. Potrivit sursei citate mai sus, s-a afirmat că ea ar fi fost exclusă dintr-o întâlnire la Casa Albă cu președintele SUA, Donald Trump, și alți lideri europeni, privind pacea în Ucraina.

Unele postări susțineau că Trump ar fi spus că dorește să vorbească „doar cu liderii politici”. Altele pretindeau că el ar fi cerut „o discuție între adulți, cu oameni importanți” înainte de a-i cere lui von der Leyen să părăsească încăperea.

La întâlnire au participat, pe lângă Trump și von der Leyen, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, premierul britanic Keir Starmer, președintele finlandez Alexander Stubb, președintele francez Emmanuel Macron, premierul italian Giorgia Meloni, cancelarul german Friedrich Merz și secretarul general NATO Mark Rutte.

Cum au apărut zvonurile privind întâlnirea de la Casa Albă

Postările virale par să provină de la surse media alternative de dreapta, precum Apollo News. Acestea citau declarații ale vicepreședintelui Bundestagului german, Omid Nouripour.

Nouripour a declarat inițial la postul NTV că von der Leyen ar fi trebuit să părăsească încăperea deoarece americanii doreau să vorbească doar cu „lideri politici”.

O profesoară din București refuză să boicoteze începutul anului școlar, așa cum i-o cer colegii: „Îmi voi întâmpina elevii cu zâmbetul pe buze”
Recomandări
O profesoară din București refuză să boicoteze începutul anului școlar, așa cum i-o cer colegii: „Îmi voi întâmpina elevii cu zâmbetul pe buze”

Fake news-ul a fost demontat

Purtătorul de cuvânt al Comisiei a negat aceste afirmații. Într-o postare pe X, acesta a scris că von der Leyen a participat la toate sesiunile, în orice moment, alături de ceilalți lideri europeni.

Nouripour și-a corectat ulterior declarația inițială, explicând că s-a bazat din greșeală pe relatări false și că a fost „bine și corect” ca von der Leyen să fie prezentă ca reprezentantă a celorlalte state membre UE.

Casa Albă a oferit dovezi video ale momentului

Înregistrările întâlnirii de la Casa Albă arată că Trump a sugerat chiar că von der Leyen ar putea fi cea mai puternică dintre liderii europeni prezenți, reprezentând 27 de țări.

„Cu toate aceste țări, nu știu, cred că poate sunteți mai puternică decât toți acești oameni de la masă, nu știu. Am avut o negociere grozavă și sunteți respectată în întreaga lume, așa că vreau să vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici”, a spus Donald Trump, în timpul întâlnirii cu liderii europeni.

Aceste dovezi demonstrează clar că zvonurile despre excluderea lui von der Leyen de la întâlnire sunt false. Euronews.com subliniază importanța verificării informațiilor înainte de a le distribui, mai ales în contextul actual al dezinformării online.

Misterul crimelor în serie din satul Sălcuța: 5 oameni ucişi şi niciun vinovat. Principalul suspect, numit „urmaşul lui Rîmaru”, a fost condamnat pe viață şi apoi achitat definitiv
Recomandări
Misterul crimelor în serie din satul Sălcuța: 5 oameni ucişi şi niciun vinovat. Principalul suspect, numit „urmaşul lui Rîmaru”, a fost condamnat pe viață şi apoi achitat definitiv

Întâlnirea de la Casa Albă a fost, de fapt, un exemplu de cooperare internațională, cu participarea unor lideri importanți din Europa și SUA. Prezența lui von der Leyen a fost apreciată și recunoscută de președintele Trump, contrar zvonurilor răspândite.

Trump a întrerupt întâlnirea de la Casa Albă

Într-o mișcare neașteptată, președintele SUA Donald Trump a întrerupt o întâlnire crucială cu lideri europeni la Casa Albă pentru a avea o conversație telefonică cu Vladimir Putin.

Inițial, Trump planificase să îl contacteze pe liderul rus după încheierea discuțiilor cu Volodimir Zelenski și cei șapte lideri europeni prezenți la Washington. Însă, într-o schimbare neașteptată de program, președintele american a decis să întrerupă întâlnirea pentru a-l suna pe Putin.

Detaliile întâlnirii de la Casa Albă

Întâlnirea de la Casa Albă din 18 august 2025 dintre președintele american Donald Trump și liderii europeni, alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a fost organizată pentru a discuta modalități de a asigura securitatea Ucrainei și de a găsi o soluție de pace în conflictul cu Rusia. Scopul principal a fost să reafirme sprijinul pentru integritatea teritorială a Ucrainei și să se opună oricărui plan care ar recompensa agresiunea rusă.

Donald Trump ia în calcul noi sancțiuni împotriva Rusiei. Gestul lui Putin care l-a înfuriat pe președintele american
Recomandări
Donald Trump ia în calcul noi sancțiuni împotriva Rusiei. Gestul lui Putin care l-a înfuriat pe președintele american

De asemenea, întâlnirea a vizat conturarea unui posibil acord de pace care să includă garanții de securitate pentru Ucraina, încetarea focului și pregătirea unei întâlniri trilaterale între Trump, Putin și Zelenski, considerată de mulți singura cale de a opri războiul și de a construi o arhitectură de securitate în Europa după invazia Rusiei în Ucraina.

Liderii europeni au sosit la Washington într-un gest politic important în sprijinul Ucrainei și al președintelui Zelenski.

Cine a participat la întâlnirea cu Trump de la Washington

La întâlnirea de la Casa Albă din 18 august 2025, alături de președintele american Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, au participat mai mulți lideri europeni importanți și oficiali ai NATO și Uniunii Europene. Aceștia au fost:

  • Prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer
  • Președintele Franței, Emmanuel Macron
  • Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz
  • Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni
  • Președintele Finlandei, Alexander Stubb
  • Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen
  • Secretarul General al NATO, Mark Rutte

Aceștia au fost prezenți pentru a arăta sprijinul lor față de Ucraina și pentru a discuta despre soluții diplomatice și garanții de securitate în contextul războiului cu Rusia.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Doi oameni au murit înecați în lacul Snagov, surprinși de furtuna puternică. Autoritățile avertizaseră populația prin Ro-Alert
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce i-a spus mama din Craiova fetiței ei de 11 ani, cu câteva secunde înainte de a-și da ultima suflare. Ultimele ei cuvinte o vor urmări toată viața
Viva.ro
Ce i-a spus mama din Craiova fetiței ei de 11 ani, cu câteva secunde înainte de a-și da ultima suflare. Ultimele ei cuvinte o vor urmări toată viața
Ce s-a întâmplat cu bărbatul care a vrut să intre peste Andra în casă. Artista și soțul ei, Cătălin Măruță, au chemat imediat Poliția, iar ce a urmat e înspăimântător!
Unica.ro
Ce s-a întâmplat cu bărbatul care a vrut să intre peste Andra în casă. Artista și soțul ei, Cătălin Măruță, au chemat imediat Poliția, iar ce a urmat e înspăimântător!
Surpriză în showbiz! Au devenit PĂRINȚI! Cele două vedete și-au mărit familia în secret și au făcut PRIMELE declarații: "Suntem extrem de încântați"
Elle.ro
Surpriză în showbiz! Au devenit PĂRINȚI! Cele două vedete și-au mărit familia în secret și au făcut PRIMELE declarații: "Suntem extrem de încântați"
gsp
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
GSP.RO
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
E gata! Se transferă Ianis Hagi: ce salariu va avea la noua echipă
GSP.RO
E gata! Se transferă Ianis Hagi: ce salariu va avea la noua echipă
Parteneri
Ce s-a aflat acum despre soțul mai în vârstă al lui Tily Niculae. Azi, actrița a anunțat divorțul, după 15 ani de mariaj. Cine este și ce a făcut, de fapt, misteriosul "domn Popescu"
Libertateapentrufemei.ro
Ce s-a aflat acum despre soțul mai în vârstă al lui Tily Niculae. Azi, actrița a anunțat divorțul, după 15 ani de mariaj. Cine este și ce a făcut, de fapt, misteriosul "domn Popescu"
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! A ajuns mai slabă decât fiica ei, iar știrile sunt tot mai grave despre Prințesa Kate. Ce decizie majoră plănuiește familia regală: „Are nevoie de timp”
Avantaje.ro
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! A ajuns mai slabă decât fiica ei, iar știrile sunt tot mai grave despre Prințesa Kate. Ce decizie majoră plănuiește familia regală: „Are nevoie de timp”
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Alte știri

Bilanțul furtunilor care au făcut prăpăd în 18 județe și în București: trei persoane au murit, peste 200 de copaci au fost prăbușiți la pământ
Știri România 12:50
Bilanțul furtunilor care au făcut prăpăd în 18 județe și în București: trei persoane au murit, peste 200 de copaci au fost prăbușiți la pământ
Unul dintre complicii lui Emil Gânj a fost prins în Germania. Criminalul din Mureș, de negăsit de aproape două luni
Știri România 12:34
Unul dintre complicii lui Emil Gânj a fost prins în Germania. Criminalul din Mureș, de negăsit de aproape două luni
Parteneri
Muncitori români și nepalezi, bătaie parte în parte într-o fabrică din Baia Mare
Adevarul.ro
Muncitori români și nepalezi, bătaie parte în parte într-o fabrică din Baia Mare
Cine este bărbatul care a murit înecat împreună cu fiul său de 13 ani în lacul Snagov, în timpul ciclonului care a lovit România. Avea o meserie respectată
Fanatik.ro
Cine este bărbatul care a murit înecat împreună cu fiul său de 13 ani în lacul Snagov, în timpul ciclonului care a lovit România. Avea o meserie respectată
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Mădălin Ionescu, confesiuni neașteptate înainte de ziua de naștere: „S-au produs rupturi”. Anunțul făcut despre familia sa
Stiri Mondene 11:55
Mădălin Ionescu, confesiuni neașteptate înainte de ziua de naștere: „S-au produs rupturi”. Anunțul făcut despre familia sa
Cum a reușit Gheorghe Visu să slăbească aproape 30 de kilograme pentru un rol. „Nu mâncam roșii, nu mâncam ardei roșii”
Stiri Mondene 11:44
Cum a reușit Gheorghe Visu să slăbească aproape 30 de kilograme pentru un rol. „Nu mâncam roșii, nu mâncam ardei roșii”
Parteneri
Lora rupe tăcerea în urma speculațiilor despre divorț. Artista a transmis un mesaj TRANȘANT: "Obsesia trădării..."
Elle.ro
Lora rupe tăcerea în urma speculațiilor despre divorț. Artista a transmis un mesaj TRANȘANT: "Obsesia trădării..."
„Nu am nici măcar o operație estetică!”, spunea Maria de la Insula Iubirii. Însă pozele din trecutul ei, care au ieșit acum la iveală, au stârnit comentarii în rândul fanilor emisiunii. Cum arăta tânăra în urmă cu câțiva ani / FOTO
Unica.ro
„Nu am nici măcar o operație estetică!”, spunea Maria de la Insula Iubirii. Însă pozele din trecutul ei, care au ieșit acum la iveală, au stârnit comentarii în rândul fanilor emisiunii. Cum arăta tânăra în urmă cu câțiva ani / FOTO
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a surprins pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Viva.ro
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a surprins pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Parteneri
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
TVMania.ro
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
ObservatorNews.ro
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
Ultima oră, a murit! celebrul nostru cântăreț are sufletul zdrobit: trăiește cea mai grea pierdere din viață, mama lui s-a stins, după o boală înfiorătoare
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră, a murit! celebrul nostru cântăreț are sufletul zdrobit: trăiește cea mai grea pierdere din viață, mama lui s-a stins, după o boală înfiorătoare
Parteneri
Ioan Varga a bătut palma cu noul antrenor al lui CFR: „Patronul a ales! Îl așteptăm la Cluj să facem treabă”
GSP.ro
Ioan Varga a bătut palma cu noul antrenor al lui CFR: „Patronul a ales! Îl așteptăm la Cluj să facem treabă”
Dacia face istorie: un model românesc, numărul 1 în vânzările auto din Europa
GSP.ro
Dacia face istorie: un model românesc, numărul 1 în vânzările auto din Europa
Parteneri
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la drum
Mediafax.ro
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la drum
Georgiana și Cătălin, tinerii care și-au pus capăt zilelor pe A1, s-au logodit cu puțin timp înainte să recurgă la gestul extrem. Fata a postat imaginile: „Ești regele meu. Te voi iubi toată viața!”
StirileKanalD.ro
Georgiana și Cătălin, tinerii care și-au pus capăt zilelor pe A1, s-au logodit cu puțin timp înainte să recurgă la gestul extrem. Fata a postat imaginile: „Ești regele meu. Te voi iubi toată viața!”
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
Wowbiz.ro
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Tily Niculae a anunțat oficial divorțul de soțul ei! Actrița și Dragoș Popescu au avut o relație timp de 19 ani
Wowbiz.ro
Tily Niculae a anunțat oficial divorțul de soțul ei! Actrița și Dragoș Popescu au avut o relație timp de 19 ani
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
StirileKanalD.ro
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
Furtunile au făcut ravagii în România! Un tânăr a murit în încercarea de a se adăposti, iar alți doi oameni au fost găsiți fără suflare în lacul Snagov
KanalD.ro
Furtunile au făcut ravagii în România! Un tânăr a murit în încercarea de a se adăposti, iar alți doi oameni au fost găsiți fără suflare în lacul Snagov

Politic

Un ministru USR spune că nu și-a dorit coaliția cu PSD și PNL, dar nu are încotro: „Aritmetica parlamentară ne forţează”
Politică 08:29
Un ministru USR spune că nu și-a dorit coaliția cu PSD și PNL, dar nu are încotro: „Aritmetica parlamentară ne forţează”
Alexandru Nazare îi acuză de minciună pe cei care spun că românii ar fi „jefuiți” prin aplicarea cotei majorate de TVA
Politică 22 aug.
Alexandru Nazare îi acuză de minciună pe cei care spun că românii ar fi „jefuiți” prin aplicarea cotei majorate de TVA
Parteneri
Parcările „albastre” din București: scrie 5 lei pe oră, dar mulți plătesc peste 6 lei. Unde ajunge diferența de bani
Spotmedia.ro
Parcările „albastre” din București: scrie 5 lei pe oră, dar mulți plătesc peste 6 lei. Unde ajunge diferența de bani
Calvarul trăit de oamenii săraci în unul dintre cele mai bogate orașe din lume. Locuiesc în condiții ireale, iar unele apartamente seamănă cu o cușcă
Fanatik.ro
Calvarul trăit de oamenii săraci în unul dintre cele mai bogate orașe din lume. Locuiesc în condiții ireale, iar unele apartamente seamănă cu o cușcă
Un însoțitor de bord British Airways a fost găsit drogat și complet dezbrăcat în toaleta avionului
Spotmedia.ro
Un însoțitor de bord British Airways a fost găsit drogat și complet dezbrăcat în toaleta avionului