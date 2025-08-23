Ursula von der Leyen, în mijlocul unui fake news viral

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost subiectul unor zvonuri false în social media. Potrivit sursei citate mai sus, s-a afirmat că ea ar fi fost exclusă dintr-o întâlnire la Casa Albă cu președintele SUA, Donald Trump, și alți lideri europeni, privind pacea în Ucraina.

Unele postări susțineau că Trump ar fi spus că dorește să vorbească „doar cu liderii politici”. Altele pretindeau că el ar fi cerut „o discuție între adulți, cu oameni importanți” înainte de a-i cere lui von der Leyen să părăsească încăperea.

La întâlnire au participat, pe lângă Trump și von der Leyen, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, premierul britanic Keir Starmer, președintele finlandez Alexander Stubb, președintele francez Emmanuel Macron, premierul italian Giorgia Meloni, cancelarul german Friedrich Merz și secretarul general NATO Mark Rutte.

Cum au apărut zvonurile privind întâlnirea de la Casa Albă

Postările virale par să provină de la surse media alternative de dreapta, precum Apollo News. Acestea citau declarații ale vicepreședintelui Bundestagului german, Omid Nouripour.

Nouripour a declarat inițial la postul NTV că von der Leyen ar fi trebuit să părăsească încăperea deoarece americanii doreau să vorbească doar cu „lideri politici”.

Fake news-ul a fost demontat

Purtătorul de cuvânt al Comisiei a negat aceste afirmații. Într-o postare pe X, acesta a scris că von der Leyen a participat la toate sesiunile, în orice moment, alături de ceilalți lideri europeni.

Nouripour și-a corectat ulterior declarația inițială, explicând că s-a bazat din greșeală pe relatări false și că a fost „bine și corect” ca von der Leyen să fie prezentă ca reprezentantă a celorlalte state membre UE.

Casa Albă a oferit dovezi video ale momentului

Înregistrările întâlnirii de la Casa Albă arată că Trump a sugerat chiar că von der Leyen ar putea fi cea mai puternică dintre liderii europeni prezenți, reprezentând 27 de țări.

„Cu toate aceste țări, nu știu, cred că poate sunteți mai puternică decât toți acești oameni de la masă, nu știu. Am avut o negociere grozavă și sunteți respectată în întreaga lume, așa că vreau să vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici”, a spus Donald Trump, în timpul întâlnirii cu liderii europeni.

Aceste dovezi demonstrează clar că zvonurile despre excluderea lui von der Leyen de la întâlnire sunt false. Euronews.com subliniază importanța verificării informațiilor înainte de a le distribui, mai ales în contextul actual al dezinformării online.

Întâlnirea de la Casa Albă a fost, de fapt, un exemplu de cooperare internațională, cu participarea unor lideri importanți din Europa și SUA. Prezența lui von der Leyen a fost apreciată și recunoscută de președintele Trump, contrar zvonurilor răspândite.

Trump a întrerupt întâlnirea de la Casa Albă

Într-o mișcare neașteptată, președintele SUA Donald Trump a întrerupt o întâlnire crucială cu lideri europeni la Casa Albă pentru a avea o conversație telefonică cu Vladimir Putin.

Inițial, Trump planificase să îl contacteze pe liderul rus după încheierea discuțiilor cu Volodimir Zelenski și cei șapte lideri europeni prezenți la Washington. Însă, într-o schimbare neașteptată de program, președintele american a decis să întrerupă întâlnirea pentru a-l suna pe Putin.

Detaliile întâlnirii de la Casa Albă

Întâlnirea de la Casa Albă din 18 august 2025 dintre președintele american Donald Trump și liderii europeni, alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a fost organizată pentru a discuta modalități de a asigura securitatea Ucrainei și de a găsi o soluție de pace în conflictul cu Rusia. Scopul principal a fost să reafirme sprijinul pentru integritatea teritorială a Ucrainei și să se opună oricărui plan care ar recompensa agresiunea rusă.

De asemenea, întâlnirea a vizat conturarea unui posibil acord de pace care să includă garanții de securitate pentru Ucraina, încetarea focului și pregătirea unei întâlniri trilaterale între Trump, Putin și Zelenski, considerată de mulți singura cale de a opri războiul și de a construi o arhitectură de securitate în Europa după invazia Rusiei în Ucraina.

Liderii europeni au sosit la Washington într-un gest politic important în sprijinul Ucrainei și al președintelui Zelenski.

Cine a participat la întâlnirea cu Trump de la Washington

La întâlnirea de la Casa Albă din 18 august 2025, alături de președintele american Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, au participat mai mulți lideri europeni importanți și oficiali ai NATO și Uniunii Europene. Aceștia au fost:

Prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer

Președintele Franței, Emmanuel Macron

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni

Președintele Finlandei, Alexander Stubb

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen

Secretarul General al NATO, Mark Rutte

Aceștia au fost prezenți pentru a arăta sprijinul lor față de Ucraina și pentru a discuta despre soluții diplomatice și garanții de securitate în contextul războiului cu Rusia.

