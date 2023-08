„Am intrat cu mașina în curtea spitalului de parcă am intrat la mine acasă. Nu era nimeni. Am țipat pe hol «se naște un copil». A ieșit o doamnă care dormea și m-a întrebat de ce nu am sunat la 112. I-am spus că mi-am uitat telefonul acasă, copilului îi era rău, am adus-o la spital ca să nască”, povestește mama tinerei.

Medicul i-a cerut să aștepte în afara spitalului până la sosirea ambulanței, susține femeia: „De ce ați adus-o, pentru că noi nu avem medic ginecolog în spital și nu avem ce să-i facem? Ieșiți cu ea la poartă și așteptați salvarea să vină acolo”.

Mama tinerei spune că nu avea telefonul la ea, iar medicul a sunat până la urmă la 112 pentru a chema ambulanța, dar nu a consultat pacienta și i-a cerut să iasă din spital. „Şi a sunat la 112 doamna, să vină ambulanţa. Nu i-a luat măcar o tensiune, măcar un puls, măcar să-I facă ceva sau să se uite la ea măcar. Ne-a spus: am sunat la Ambulanţă, duceţi-vă şi aşteptaţi la poartă că o să vină ambulanţa”.

Tânăra de 24 de ani a născut pe trotuarul din fața spitalului în așteptarea ambulanței care să o ducă la spitalul din Slobozia, aflat la 60 de kilometri distanță.

„Când au văzut de pe Ambulanţă au sărit din maşină şi au început să îşi facă treaba. Dacă nu erau oamenii ăia, poate că copilul era mort. Pentru că copilul l-a născut pe trotuar. Copilul meu a născut pe trotuar”, spune mama tinerei.

Recomandări Câți bani publici a primit asociația din Mureș unde pacienți malnutriți erau ascunși în subsol. Oameni cu handicap grav erau îngrijiți de „voluntari”. Problemele se știau încă din 2022

Ea crede că refuzul medicilor de la Urziceni de a o ajuta pe fiica sa se poate datora faptului că sunt romi. „Se poate să fie discriminare pentru că suntem romi. Poate că ne discriminează. Adevărul este că oricine merge acolo spune că are probleme și nu este respectat, dar nu știu ce să mai spun. Să se ia măsuri mai de sus”, a spus femeia.

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării s-a autosesizat în cazul femeii care a născut în faţa spitalului din Urziceni, a anunţat marți, 1 august, preşedintele CNCD, Csaba Asztalos. Vizat de ancheta CNCD este și primarul din Urziceni, Constantin Sava, care a declarat că că femeia „are un handicap, e surdomută sau ceva de genul ăsta, dar asta contează mai puţin, sau că e de etnie romă”.

Ministrul sănătății, Alexandru Rafila, a declarat luni, 31 iulie, că, în opinia sa, se impune fie o demisie de onoare a managerului spitalului din Urziceni, Daniela Elena Ianuș, fie o demitere.

Poliția Ialomița s-a sesizat din oficiu și a deschis dosar penal pentru infracțiunea de abuz în serviciu, „ca urmare a neîndeplinirii atribuțiilor de serviciu de către personalul medical”. Ministerul Sănătății a transmis că atât nou-născutul, cât și mama „sunt în stare bună”, internați la Spitalul Județean de Urgență Slobozia, iar „Inspecția Sanitară de Stat s-a deplasat la fața locului pentru control și pentru aplicarea măsurilor necesare”.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Obiectele pe care să nu le speli niciodată la maşină. Aşa o strici, mulţi români nu au habar

Viva.ro Îl mai știi pe Mircea Radu de la Din Dragoste? Cum arată acum la 54 de ani, după ce s-a mutat din București și s-a retras din televiziune

PUBLICITATE Age Proteom: Încetinește îmbătrânirea pielii, în doar 28 de zile

FANATIK.RO Georgiana Lobonț, veste cutremurătoare. Artista a pierdut sarcina: „Mi-aș fi dorit acest bebeluș cu tot sufletul”

Știrileprotv.ro S-a finalizat autopsia bărbatului care a murit după ce a fost îngrijit la Spitalul din Urziceni. Ce spune soția sa

Observatornews.ro Rușii au atacat din nou cu drone portul Izmail de la Dunăre, lângă România. Imagini dramatice surprinse din Tulcea

Orangesport.ro Revoltă în direct, cu fotbalistul Farului prins la mijloc: "Dacă tu poţi ţipa la Hagi... S-a terminat cu tot! A fost cel mai protejat fotbalist"

Unica.ro Cum arată fiica lui Mircea Sandu la 43 de ani. Raluca Sandu e plecată de mult din țară și crește patru copii