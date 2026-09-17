Vortexul polar se formează deja deasupra Arcticii și pornește sezonul mai puternic decât anul trecut, însă adevărata schimbare ar putea veni în mijlocul iernii. Noile prognoze indică o posibilă slăbire importantă în ianuarie și februarie 2027, ceea ce poate crește șansele unor episoade de frig și ninsoare în mai multe regiuni ale Europei, potrivit Severe Weather Europe.

Vortexul polar începe deja să se formeze deasupra Arcticii

Deasupra Arcticii, atmosfera începe deja să intre în regimul de iarnă. Stratosfera se răcește rapid, presiunea scade, iar vortexul polar începe să se organizeze din nou. Pe scurt, vortexul polar este o uriașă masă de aer foarte rece, înconjurată de vânturi puternice, care se rotește deasupra regiunilor polare și se întinde până la zeci de kilometri altitudine.

Vortexul polar văzut la aproximativ 5 kilometri altitudine, unde poate forma extensii de aer rece spre America de Nord și Europa. Foto: Severe Weather Europe

Cât timp rămâne compact și puternic, aerul rece este ținut mai ales în apropierea Polului Nord. Situația se poate schimba atunci când vortexul slăbește, se deplasează sau se fragmentează. Atunci, masele de aer rece pot coborî spre zone aflate mai la sud, inclusiv spre Europa. Primele date pentru sezonul 2026-2027 arată că vortexul polar pornește mai puternic decât în aceeași perioadă a anului trecut. Mai mult, pentru sfârșitul lunii septembrie, nucleul său este estimat să fie ușor peste media obișnuită, potrivit Severe Weather Europe.

Ce înseamnă un vortex puternic pentru iarna 2026-2027

Dar un vortex polar puternic nu înseamnă automat o iarnă mai rece în Europa și nici că frigul va veni mai devreme. Cât timp rămâne compact și bine organizat, vortexul ține cea mai mare parte a aerului foarte rece în apropierea Arcticii. Problemele pot apărea abia atunci când începe să slăbească.

În acel moment, vortexul se poate deforma, deplasa sau chiar rupe în mai multe nuclee, iar masele de aer rece pot coborî spre sud. Asta poate deschide drumul unor episoade de frig și ninsoare în Europa. Exact o asemenea slăbire apare acum în prognozele pentru mijlocul iernii, în special pentru lunile ianuarie și februarie 2027.

Ce arată prognoza pentru ianuarie și februarie 2027

Modelele sezoniere indică un vortex mai puternic la începutul iernii, urmat de o încetinire vizibilă începând din primele săptămâni ale lunii ianuarie. Prognoza ECMWF arată că vânturile din stratosferă ar putea coborî mult sub media multianuală în ianuarie și februarie 2027. În același timp, este indicată o anomalie de presiune ridicată deasupra regiunilor polare, un alt semnal asociat unui vortex mai slab sau perturbat.

Nu doar modelul european indică această posibilitate. Și modelul britanic UKMO arată o slăbire importantă a vortexului în partea de mijloc și finalul iernii. Meteorologii avertizează însă că este mult prea devreme pentru a spune dacă va avea loc efectiv o perturbare majoră și, cu atât mai puțin, în ce săptămână s-ar putea produce.

Unul dintre scenariile urmărite pentru această iarnă este apariția unei încălziri stratosferice bruște, cunoscută sub abrevierea SSW. Într-un astfel de episod, temperaturile cresc rapid la mare altitudine deasupra regiunilor polare, iar vânturile care mențin vortexul compact pot slăbi puternic sau chiar își pot schimba direcția.

Efectele nu se simt imediat la sol. Schimbarea începe în stratosferă și poate coborî treptat spre straturile mai joase ale atmosferei, unde ajunge să modifice tiparele de vreme în următoarele săptămâni. Dacă se întâmplă asta, aerul foarte rece care stă de obicei concentrat în apropierea Arcticii poate fi împins spre sud, crescând riscul unor episoade de frig în Europa, America de Nord sau alte regiuni de la latitudini medii.

Super El Niño poate influența vortexul polar

În această iarnă contează și Super El Niño, care continuă să se dezvolte în Pacific. Un El Niño foarte puternic poate schimba circulația aerului la scară mare și, în anumite condiții, poate contribui la slăbirea vortexului polar în a doua parte a iernii. Severe Weather Europe arată că acest lucru poate crește șansele unei perturbări a vortexului, dar nu înseamnă că ea se va produce sigur.

Un exemplu este iarna 2015-2016, când un Super El Niño puternic a coincis cu un vortex polar mult mai instabil și cu episoade de frig în America de Nord și Europa.

Ce s-ar putea întâmpla în Europa

Dacă vortexul polar slăbește puternic în mijlocul iernii, unele regiuni din Europa pot avea episoade mai reci și mai multe ninsori. O analiză a 34 de episoade majore de încălzire stratosferică arată că, după astfel de perturbări, nordul și centrul Europei au avut frecvent temperaturi sub normal în săptămânile următoare. Asta nu înseamnă însă că întregul continent va îngheța. Uneori frigul ajunge mai ales în America de Nord, alteori în Europa, iar în unele cazuri afectează doar anumite regiuni.

Prognozele sezoniere pentru iarna 2026-2027 indică, deocamdată, temperaturi peste normal în mare parte din Europa și mai puțină zăpadă în multe zone joase și de altitudine medie. Chiar și într-o iarnă mai blândă, însă, un vortex polar perturbat poate aduce pentru câteva zile sau săptămâni mase de aer foarte rece și episoade de ninsoare. Un astfel de scenariu s-a produs și la sfârșitul lunii ianuarie 2026, când slăbirea vortexului a favorizat coborârea aerului rece spre America de Nord și unele regiuni din Europa.

Ianuarie 2027 poate fi perioada-cheie

Meteorologii vor urmări în lunile următoare dacă vortexul începe să slăbească, să se deplaseze sau să se dividă.