Val de falimente în România, în 2026. Numărul companiilor românești în prag de prăbușire crește dublu față de alte țări din lume

România se află în topul țărilor cu cele mai mari creșteri ale insolvențelor în 2026 și 2027, potrivit unui raport al Atradius, citat de Profit.ro. Numărul companiilor care ar putea intra în incapacitate de plată este estimat să crească cu 10% în 2026, dublu față de media globală, iar tendința ascendentă ar putea continua și anul viitor.

Creștere dublă față de media globală

La nivel global, insolvențele sunt prognozate să avanseze cu 5% în 2026, pe fondul costurilor ridicate de producție, tensiunilor comerciale și condițiilor restrictive de finanțare. În România însă, presiunile fiscale, politice și inflaționiste se resimt mai puternic, ceea ce determină o creștere a insolvențelor mult peste media europeană.

Prognoza insolvențelor în România 2026-2027 / infografic realizat cu ajutorul AI

„Mediul de afaceri rămâne dificil, întrucât persistă costurile ridicate ale factorilor de producție și tensiunile comerciale. Ne așteptăm în continuare la o creștere a insolvențelor în 2026, pe baza datelor deja înregistrate și a estimărilor noastre pentru restul anului”, a declarat Theo Smid, economist senior la Atradius.

România, afectată de criza politică și fiscală

Datele raportului Atradius arată că economia României a fost puternic afectată de inflația ridicată, care a erodat puterea de cumpărare, și de măsurile de reducere a cheltuielilor publice pentru diminuarea deficitului bugetar.

În plus, incertitudinea generată de criza politică actuală contribuie la întârzieri în absorbția fondurilor europene și afectează încrederea mediului de afaceri. „În România, economia s-a contractat, întrucât inflația ridicată a erodat cheltuielile de consum, iar cheltuielile publice au fost reduse pentru a diminua deficitul bugetar semnificativ. Mai mult, criza politică actuală a amplificat incertitudinea privind politicile publice și contribuie la întârzieri în alocarea fondurilor europene. Drept urmare, mediul de afaceri este afectat negativ, fapt reflectat de o deteriorare pronunțată a încrederii în rândul companiilor”, se arată în raport.

Comparativ cu alte țări europene

În Europa, creșterea insolvențelor este estimată la doar 2% în 2026.

În timp ce Elveția înregistrează cea mai mare creștere (+23%) din cauza modificărilor legislative, România urmează cu un avans de 10%.

Alte țări precum Irlanda și Franța vor avea creșteri mai moderate, de 6%, în timp ce Danemarca (-22%), Norvegia (-9%) și Suedia (-4%) vor înregistra scăderi semnificative.

Pentru 2027, economiștii Atradius estimează o scădere globală a insolvențelor cu 4% și o reducere de 5% în Europa. Totuși, România și Danemarca vor face notă discordantă, fiind printre puținele piețe care vor înregistra o creștere a insolvențelor. În cazul României, avansul este prognozat la 8%, cel mai ridicat din rândul economiilor analizate. Doar Danemarca și Singapore (+7% fiecare) vor mai înregistra creșteri semnificative.

„Anticipăm o creștere semnificativă a insolvențelor doar pe două piețe europene - Danemarca și România - însă din motive foarte diferite”, subliniază raportul Atradius.

Factorii determinanți pentru 2027

Raportul prevede că firmele vulnerabile vor ieși de pe piață până la începutul lui 2027, în timp ce cele care supraviețuiesc vor continua să își ajusteze structurile de costuri și strategiile de preț. Această adaptare, mai degrabă decât o îmbunătățire a condițiilor economice, este considerată principalul factor care va duce la o scădere globală a insolvențelor.

În Europa, stabilizarea insolvențelor în 2027 este atribuită fie rezilienței economice la șocurile globale (cum este cazul Belgiei, Italiei, Portugaliei, Poloniei și Spaniei), fie efectelor de durată ale schimbărilor legislative, așa cum se întâmplă în Elveția.