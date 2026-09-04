Cum a încercat premierul Republicii Moldova să vândă țigări în studenție

Vasile Tofan a povestit întreaga experiență și a explicat că în perioada studenției era „foarte sărac” așa că s-a gândit la o soluție să-și suplimenteze veniturile. Când a văzut cât costa țigările la Rotterdam față de Republica Moldova, a luat două cartușe din țara natală și a postat anunțul pe o platformă online din Olanda.

„Eram student sărac în Olanda, dar foarte sărac. Și ca fiecare student sărac, încerci să găsești să faci niște bani. (…) M-am uitat care e prețul țigărilor la Rotterdam, prețul țigărilor în Moldova. Am cumpărat două cartușe, le-am pus pe un site de anunțuri în Olanda”, a mărturisit el, citat de News Maker.

Două zile mai târziu, Vasile Tofan a fost contactat de vameșii olandezi. Student fiind, premierul Republicii Moldova locuia în cămin, dar a fost întrebat de polițiști dacă avea un depozit și i-au cerut să verifice subsolul clădirii.

„Două zile mai târziu, am fost contactat de biroul vamal. Au venit la mine acasă, m-au întrebat ce-i cu anunțul meu, m-au întrebat dacă am un depozit undeva, m-au rugat să vadă subsolul casei. Era o cameră de cămin, nici nu avea subsol”, mai spune acesta.

Vameșii l-au lăsat să plece când au înțeles că nu era un contrabandist

Premierul le-a explicat vameșilor olandezi că încerca doar să facă 10 euro în plus, fiind un student sărac. După discuții, polițiștii au înțeles că nu era un contrabandist și l-au lăsat să plece.

„Au stat de vorbă cu mine 10 minute. Au înțeles că nu sunt eu contrabandist, dar sunt student amărât care a încercat și el să câștige 10 euro și m-au lăsat să plec”, a povestit premierul Vasile Tofan.

Această întâmplare din tinerețea sa a fost relatată pentru a evidenția cât de important este ca serviciile publice să acționeze cu echilibru și discernământ.

„Experiența asta a rămas cu mine, pentru că mi-am spus: uite, totuși, cât de exigent, dar și respectuos poate să fie un serviciu public. Nu au insistat să-mi dea o amendă. Au înțeles că, mă rog, e un student care a călcat puțin pe alături. (…) Pentru mine e un învățământ important, pentru că eu cred că asta-i scopul unui serviciu public, mai ales al unui serviciu de control: acolo unde este risc mare, unde este abuz – să intervii. Acolo unde sunt mici greșeli – să fii mai tolerant”, a subliniat el.

Premierul a vorbit și despre o lecție pentru eficientizarea serviciilor vamale

În continuare, premierul a împărtășit experiența sa din 2022, când TIR-urile care transportau marfă erau blocate la frontieră timp de zile întregi, creând tensiuni între șoferi și afectând afacerile.

„Țineți minte perioada asta când erau TIR-uri interminabile la frontieră? (…) Erau bătăi între șoferi, erau oameni aduși la disperare după 5-6 zile stat acolo, nedormit, nespălat, nemâncat. (…) Lucram pentru un vinificator atunci și aveam câteva TIR-uri blocate și ne ardeau contractele acolo, cu marele retail românesc”, a mai spus el.

Tofan a recunoscut că a fost tentat să intervină pentru a grăbi procesul, dar și-a impus să respecte procedurile oficiale. „Am avut tentația să sun pe cineva și chiar am obținut telefonul domnului Talmazan de atunci (Igor Talmazan, fost șef al serviciului vamal al R. Moldova – n.r.). Nu-l cunoșteam. Știți, m-am gândit să sun, să nu sun. Am principiul acesta, totuși, să nu intervin, să nu sun. N-am sunat. Din fericire, situația s-a rezolvat. (…) Rugămintea mea e să ajungem la un sistem care să nu necesite sunat”.

Premierul a încheiat discursul adresând un apel către funcționarii vamali să își concentreze resursele asupra riscurilor mari și a abuzurilor, în loc să se concentreze excesiv pe detalii procedurale. „Resursele mici pe care le avem noi să le canalizăm acolo unde riscurile sunt mai mari și unde abuzurile sunt mai mari”, a concluzionat el.

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