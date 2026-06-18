Momentul în care o dronă este lovită de o rachetă și explodează

Potrivit imaginilor și clipurilor video publicate pe rețelele sociale, verificate de jurnaliști independenți, dronele ucrainene au reușit să treacă de sistemele de protecție și au lovit direct zona tancurilor de stocare și complexul de procesare al rafinăriei. În înregistrări se poate observa cum rachetele sistemelor rusești de apărare antiaeriană trec pe lângă drone fără a le nimeri, cu doar câteva secunde înainte ca aparatele de zbor să explodeze la impactul cu instalațiile industriale.

În imaginile de mai sus, drona ucraineană este lovită de o rachetă rusească, în timp ce se află chiar deasupra rafinăriei Gazprom, la o distanță de 15 kilometri de Kremlin. Drona a fost avariată în urma loviturii, însă a căzut totuși peste un depozit al rafinăriei și provocat o explozie uriașă, lucru care arată că o astfel de lovitură antiaeriană poate avea consecințe grave asupra oamenilor care se află în zonă, dar și a infrastructurii.

Al doilea atac în doar câteva zile asupra aceleiași rafinării

Rafinăria din Kapotnya nu se află la prima breșă de securitate din această lună. Incidentul actual reprezintă al doilea atac similar de la jumătatea lunii iunie 2026, o primă lovitură fiind înregistrată pe data de 16 iunie.

Acest nou incident confirmă faptul că atacul nu este unul izolat, ci face parte dintr-o campanie amplă și sistematică a Ucrainei de a lovi infrastructura energetică și de rafinare a Federației Ruse, chiar în interiorul teritoriului său simbolic și economic cel mai bine protejat.

Cel mai mare atac asupra Moscovei din ultimii ani

Ucraina a lansat astăzi cel mai mare atac cu drone asupra Moscovei din ultimii ani, provocând incendii în capitală și în împrejurimi, precum și evacuarea celui mai mare aeroport din Rusia, au anunțat oficialii, potrivit AFP. Imagini neconfirmate de pe rețelele sociale au surprins coloane groase de fum negru deasupra orașului, în timp ce alte videoclipuri arătau drone survolând capitala.

Atacul masiv a avut loc cu doar câteva ore înainte ca președintele rus Vladimir Putin să găzduiască liderii din Asia de Sud-Est la un summit în orașul Kazan, situat la aproximativ 700 de kilometri est de Moscova.

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