Vin nămeții peste „Sectorul Gunoaielor”? Romprest amenință că nu va realiza deszăpezirea în sectorul 1. Clotilde Armand: „Suntem în negocieri”

După ce au transformat sectorul 1 în ceea ce chiar cetățenii numesc „Sectorul Gunoiului”, neînţelegerile dintre administraţia locală şi operatorul de salubritate riscă să se mute și pe scena zăpezii.

Doar stațiile și trotuarele de lângă școli

Estimarea meteo pentru această iarnă, cu gradul posibil azi de prognoză, indică o vreme grea. Romprest a notificat joi, 11 noiembrie, Primăria Sectorului 1 că va diminua drastic serviciul de deszăpezire şi nu va mai trimite niciun utilaj pentru curăţarea străzilor de zăpadă.

„Niciuna dintre operațiunile mecanizate de combatere/curățare/ încărcare și transport (a zăpezii – n.r.) nu va fi prestată în baza acestui program diminuat, niciun utilaj nu va fi alocat activității de deszăpezire“, arată Romprest în notificarea trimisă către primărie.

Compania de salubritate anunţă că va curăţa zăpada manual doar din staţiile de transport în comun şi de pe trotuarele de lângă şcoli (în limita a 200 mp) şi treceri de pietoni.

Romprest: Primăria nu a alocat bani pentru deszăpezire

Reprezentanţii firmei de salubritate susţin că au luat această decizie pentru că primăria nu a alocat niciun ban pentru deszăpezirea din această iarnă şi nici nu a plătit facturile de iarna trecută, pentru perioada ianuarie-martie 2020, în valoare 8 milioane de lei. „Dacă această alocare se va realiza în cursul acestui an, vom întocmi un plan de acţiune şi îl vom înainta Autorităţii“, se mai arată în notificarea companiei.

Potrivit Romprest, datoriile totale ale primăriei faţă de operatorul de salubrizare se ridică la 129.520.180 de lei şi sunt aferente facturilor emise în perioada iulie 2020 – mai 2021.

Clotilde Armand: „Sectorul 1 nu rămâne fără serviciile de deszăpezire“

Primărița sectorului 1, Clotilde Armand, a declarat pentru Libertatea că instituția pe care o conduce şi Romprest s-au angajat să ajungă la un acord privind serviciul de deszăpezire.

Primarul sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand

„Vineri am semnat un acord pe şase luni pentru tarifele de salubrizare cu Compania Romprest Service SA. Întregul acord, cu străzile şi programul prestaţiilor, a fost publicat astăzi pe site-ul Primăriei Sectorului 1. În acest moment, suntem în pline negocieri privind tarifele de deszăpezire şi vom anunţa public rezultatul acordului. Vrem să asigurăm cetăţenii că sectorul 1 nu rămâne fără serviciile de deszăpezire“, a declarat edilul pentru Libertatea.

Potrivit documentului invocat de Clotilde Armand, primăria şi operatorul de salubrizare se angajează să ajungă la un acord până la finalul acestei săptămâni, arată un comunicat de presă emis luni de Primăria Sectorului 1.

„Părţile convin de comun acord să completeze actualul protocol urmând ca până la data de 19.11.2021 să adopte un act adițional pentru serviciile de deszăpezire aferente iernii 2021-2022“, prevede protocolul încheiat între Primăria Sectorului 1 şi Romprest vineri 12 noiembrie.

Doresc să asigur locuitorii sectorului 1 că în această iarnă serviciul de deszăpezire se va desfășura în regim de continuitate, fără întrerupere și la prețul corect, Clotilde Armand:

Director Romprest: „Nu putem asigura acest serviciu pe banii noştri“

Reprezentanţii Romprest sunt sceptici că se va găsi o soluţie până la finalul săptămânii.

Bogdan Adimi, director general adjunct al Romprest, a precizat, pentru Libertatea, că nu se poate face niciun plan privind deszăpezirea străzilor câtă vreme administraţia nu-şi achită datoriile.

„Nu a fost plătită deszăpezirea de anul trecut, iar pentru acest an nici nu a fost bugetată. Aşteptăm ca primăria să bugeteze acest serviciu şi să plătească datoriile. Fără bugetare, deci fără o sumă alocată, noi nu putem să facem niciun un plan. Noi am fost de acord până şi să renunţăm la penalităţile aferente datoriei de anul trecut. Am făcut toate diligenţele pentru cetăţeni, dar nu putem asigura un serviciu pe banii noştri, fără să fim plătiţi“, a declarat Bogdan Adimi.

Sectorul cel mai bogat a devenit unul dintre cele mai murdare

Firma de salubritate susţine totodată, în notificarea transmisă Primăriei, că, pentru a asigura serviciul de deszăpezire, Romprest trebuie să reangajeze personalul concediat în perioada iulie-august 2021.

Refuzul conştient al Autorităţii contractante de a bugeta corect serviciul de salubritate în acest an riscă astfel să provoace perpetuarea lipsei de finanţare a unui serviciu public de interes general major şi în anul 2022. Notificarea Romprest:

În această vară, scandalul dintre administraţia de sector şi firma de salubritate i-a lăsat pe bucureştenii din nordul Capitalei cu sacii plini de deşeuri adunaţi în jurul tomberoanelor sau al coşurilor de gunoi.

Firma de salubritate a cerut executarea silită a Primăriei Sectorului 1 în scandalul colectării deșeurilor din sector. Suma cerută de companie se ridica la aproximativ 80 de milioane de lei, reprezentând datorii şi penalităţi de întârziere.

Vineri, 12 noiembrie, Tribunalul Bucureşti a suspendat definitiv executarea silită demarată de Romprest, a informat Clotilde Armand.

