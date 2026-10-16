„Vinde mai multe mere rușilor”: ce îl sfătuia Angela Merkel, în secret, pe liderul unei țări vecine cu România

Culisele relațiilor diplomatice dintre fostul cancelar german Angela Merkel și fostul președinte sârb Aleksandar Vucic au fost dezvăluite în cadrul documentarului „Omul de stat” (Državnik).

O atitudine aproape maternă

Suzana Vasiljevic, consiliera pe probleme de media a lui Vucic, a oferit detalii despre atmosfera întâlnirilor private, menționând că fostul lider de la Berlin manifesta o atitudine aproape maternă față de președintele Serbiei, chiar și în momentele de tensiune politică, relatează Blic, parte a grupului Ringier.

„Îl iubea într-un fel, glumeam tot timpul, așa cum o mamă își iubește fiul. A avut întotdeauna acea atitudine maternă față de el, chiar și atunci când l-a criticat în repetate rânduri pentru că nu a impus sancțiuni Rusiei”, a povestit Vasiljevic.

Printre subiectele delicate dintre cele două părți s-a numărat presiunea constantă exercitată de Uniunea Europeană pentru ca Serbia să se alinieze sancțiunilor împotriva Rusiei.

„În acele situații, Vucic a încercat să se justifice cu faptul că Serbia nu este membră a UE și nu beneficiază de fonduri europene și că țăranii din țara noastră îl roagă să „le vândă merele” undeva și că el trebuie să o facă, așa că „le vinde Rusiei””, a spus consiliera fostului președinte.

Discuția neoficială despre exportul de mere în Rusia

Conform mărturiilor Suzanei Vasiljevic, replicile dintre cei doi lideri deveniseră un motiv de glumă frecvent în cadrul delegației sârbe înaintea fiecărei vizite la Berlin. Atunci când Merkel aducea în discuție tema sancțiunilor, Vucic îi amintea de presiunea fermierilor locali care solicitau sprijin pentru vânzarea recoltelor de mere.

După mai multe rânduri de explicații similare, Angela Merkel reacționa cu indulgență, spunându-i în privat: „Știu, Aleksandar, dar vinde odată merele alea la ruși!”, cedând în fața argumentelor economice invocate.

Consiliera a precizat că, deși Merkel era cunoscută în spațiul public drept o politiciană extrem de rigidă, în relația directă cu liderul sârb exista o doză clară de empatie și înțelegere pentru situația specifică a Serbiei.

Negocieri neconvenționale în timpul pandemiei

Documentarul a prezentat și detalii despre demersurile făcute de autoritățile de la Belgrad în perioada pandemiei de COVID-19 pentru achiziționarea de vaccinuri și echipamente medicale.

Într-un context internațional marcat de o competiție strânsă pentru resurse sanitare, Vucic a recurs la negocierea directă cu reprezentanții diplomatici ai Chinei.

Consiliera a folosit exemplul unei discuții cu ambasadoarea Chinei la Belgrad, căreia președintele sârb i-a cerut în mod insistent să găsească o cale pentru livrarea unui lot suplimentar de vaccinuri Sinopharm, glumind că ar trebui „să lase un lot să cadă din camion” în drum spre aeroport.

Deși afirmația a surprins inițial diplomația chineză, diligențele diplomatice au dus la obținerea tranșelor necesare de vaccinuri pentru populația Serbiei.