Viitorul mărcii Seat, deținută de grupul Volkswagen, este incert după 2030, în contextul restructurării interne și al unei competiții acerbe din partea producătorilor auto chinezi, informează Reuters. Decizia ar putea însemna dispariția unui brand auto cu o istorie de peste șapte decenii, fondat în 1950 și preluat de Volkswagen în 1986.

Cupra, noul pilon al strategiei Volkswagen

Volkswagen a confirmat că analizează opțiunile pentru marca spaniolă, anunțând că „viitorul Seat dincolo de actualul ciclu de produse este încă evaluat”.

Conform unei surse citate de Reuters, toate modelele viitoare ale grupului ar putea fi concentrate sub brandul Cupra, în timp ce vehiculele Seat cu motoare tradiționale vor fi eliminate treptat.

„Nu vrem să menținem două nume de marcă”, a declarat sursa.

Cupra, lansată de Volkswagen în 2018, a depășit deja Seat în vânzările anuale și este văzută ca un brand cu potențial mai mare de creștere. Cu trei modele complet electrice în portofoliu, inclusiv noul Raval, Cupra se aliniază planurilor grupului de a investi masiv în mobilitatea electrică. În schimb, Seat nu dispune de modele electrice și nici nu sunt planificate astfel de lansări, pe fondul lipsei de profitabilitate.

În 2025, Seat a contribuit cu mai puțin de 3% la livrările globale ale Volkswagen, iar ultimul său model nou a fost lansat în 2020. Directorii au subliniat în repetate rânduri că investițiile necesare pentru electrificarea gamei Seat nu sunt justificate din punct de vedere economic.

Un moment rar în industria auto

Dacă decizia de a renunța la Seat va fi confirmată, aceasta ar marca o schimbare semnificativă în peisajul auto global.

Liderul sindical Seat, Matias Carnero, se teme pentru locurile de muncă, dacă marca spaniolă va dispărea.

„Dacă marca dispare pentru că nu trece la mașini electrice... avem o problemă serioasă”, a spus el.

„Semnele de avertizare au existat. Este evident că Volkswagen nu este pregătit să continue cu Seat.”, a declarat analistul auto independent Matthias Schmidt.

Seat ar deveni primul brand auto important care dispare din industrie de la începutul anilor 2010, când Ford a eliminat marca Mercury, iar General Motors a renunțat la Saturn și Pontiac.

În aceeași perioadă, Saab a intrat în faliment.

Presiunea producătorilor chinezi

Problemele Seat reflectă dificultățile mai largi cu care se confruntă industria auto europeană.

Între 2019 și 2025, vânzările combinate ale producătorilor europeni, americani, japonezi și sud-coreeni au scăzut cu 12,6 milioane de vehicule, reprezentând aproape 17%.

Producătorii chinezi, precum BYD, SAIC Motor și Geely, au câștigat teren semnificativ, profitând de prețurile competitive și de tranziția globală către electromobilitate.

Volkswagen nu este singurul grup care își reorganizează strategia.

Stellantis, de exemplu, a decis să prioritizeze patru dintre cele 14 branduri ale sale: Jeep, Ram, Peugeot și Fiat. În același timp, Nissan își reduce capacitățile de producție, iar Jaguar Land Rover a anunțat disponibilizări.

Cu toate acestea, nici producătorii chinezi nu sunt scutiți de provocări.

Potrivit firmei de consultanță AlixPartners, doar 15 dintre cele 129 de mărci de vehicule electrice din China vor fi viabile financiar până în 2030.

Presiunile financiare și concurența acerbă continuă să modeleze viitorul unei industrii aflate în plină transformare, iar Seat ar putea deveni o altă victimă a acestor schimbări globale.