Porsche a ieșit oficial din acționariatul Bugatti Rimac și Rimac Group, după ce și-a vândut participațiile pentru aproximativ un miliard de euro. Tranzacția marchează sfârșitul implicării directe a Porsche și, implicit, a Grupului Volkswagen în Bugatti, conform Motor1.

Porsche a vândut acțiunile Bugatti pentru un miliard de euro

Porsche a finalizat pe 9 septembrie 2026 vânzarea participațiilor pe care le deținea în Bugatti Rimac și Rimac Group, după aprobarea tranzacției de către autoritățile de reglementare.

În urma acordului, constructorul german a obținut aproximativ un miliard de euro, echivalentul a circa 1,16 miliarde de dolari. Din această sumă, 250 de milioane de euro sunt deja alocate pentru obligațiile Porsche legate de pensii.

Tranzacția schimbă semnificativ structura de proprietate din jurul uneia dintre cele mai exclusiviste mărci auto din lume.

Bugatti iese de sub influența Grupului Volkswagen

Porsche era implicat direct în Bugatti Rimac, companie creată în 2021 prin asocierea dintre Rimac și Porsche.

Rimac Group deținea 55% din Bugatti Rimac, în timp ce Porsche controla restul de 45%. În paralel, Porsche avea și o participație de aproximativ 20% în Rimac Group.

Prin vânzarea acestor participații, Porsche a încheiat oficial capitolul Bugatti.

Pentru marca franceză, creată în anul 1909 de italianul Ettore Bugatti, schimbarea vine după aproape trei decenii în care s-a aflat în sfera Grupului Volkswagen.

Povestea a început în 1998

Volkswagen a preluat controlul asupra Bugatti în 1998, în perioada în care grupul german era condus de Ferdinand Piëch.

Bugatti a fost inclusă atunci într-o amplă strategie de extindere a Grupului Volkswagen pe segmentul automobilelor de lux. În același an, grupul german a cumpărat și Lamborghini, și Bentley.

Sub Volkswagen, Bugatti a devenit una dintre cele mai spectaculoase mărci de hipermașini din lume.

Proiectul care a definit noua eră a companiei a fost Veyron, modelul care a depășit pragul simbolic de 1.000 de cai putere și a transformat Bugatti într-un reper al industriei auto.

Rimac preia controlul viitorului Bugatti

În 2021, Volkswagen a decis să schimbe strategia pentru Bugatti, iar Porsche și Rimac au format Bugatti Rimac.

Parteneriatul a avut ca scop combinarea experienței Bugatti în domeniul automobilelor de înaltă performanță cu tehnologia Rimac în zona propulsiei electrice.

În ultimii ani, Bugatti a continuat însă să mizeze pe motoare spectaculoase.

După Veyron și Chiron au apărut modele precum Mistral, iar cel mai nou capitol este reprezentat de Tourbillon, un model echipat cu motor V16 aspirat natural și sistem hibrid.

Prin urmare, Bugatti nu a ales calea unei electrificări totale, în ciuda legăturii sale cu Rimac.

Mate Rimac devine omul-cheie al Bugatti

După ieșirea Porsche, Rimac Group rămâne acționarul majoritar al Bugatti Rimac.

Mai mult, Mate Rimac preia funcția de președinte al Bugatti Automobiles, pe lângă poziția de CEO al Bugatti Rimac.

Un consorțiu condus de HOF Capital, alături de investitori precum BlueFive Capital din Abu Dhabi, a cumpărat participațiile cedate de Porsche.

Pentru Bugatti, schimbarea nu înseamnă dispariția mărcii, ci intrarea într-o nouă etapă de dezvoltare.

Compania are deja producția rezervată pentru următorii ani, iar modelul Tourbillon arată direcția aleasă de Mate Rimac: tehnologii moderne, electrificare acolo unde este necesară, dar și păstrarea unor motoare cu ardere internă spectaculoase.

De ce a ieșit Porsche din afacerea Bugatti

Porsche susține că retragerea face parte din strategia sa de simplificare a portofoliului și de concentrare asupra activității principale.

Constructorul german are în pregătire mai multe proiecte importante, inclusiv modele electrice noi și dezvoltarea viitoarei generații Macan. În același timp, Porsche intenționează să păstreze în gamă și modele cu motoare pe benzină.

Astfel, vânzarea participațiilor la Bugatti și Rimac îi oferă companiei aproximativ un miliard de euro, bani care pot fi utilizați în procesul său de reorganizare și în dezvoltarea viitoarelor modele.