Peste 8.000 de soldați nord-coreeni se află deja pe teritoriul Rusiei, iar alți 10.000 sunt în curs de pregătire pentru a fi trimiși pe front, a declarat luni președintele ucrainean Volodimir Zelenski, citând noi date colectate de serviciile de informații.

Alți militari nord-coreeni ar putea fi trimiși în Ucraina

Zelenski a precizat într-o postare pe X că Rusia a început deja „o mobilizare suplimentară”, susținând că Moscova intenționează să crească recrutarea de cetățeni străini. Citând „date noi” privind mobilizarea trupelor nord-coreene în Rusia, președintele Ucrainei a menționat că aceștia sunt „selectați pentru instruire și trimitere ulterioară în Rusia”.

„Avem, de asemenea, date noi privind mobilizarea trupelor nord-coreene în Rusia. În prezent, pe teritoriul rus se află peste 8.000 de militari nord-coreeni. În plus, sunt în curs pregătiri pentru desfășurarea a încă 10.000 de soldați - aceștia fiind selectați pentru instruire și trimitere ulterioară în Rusia”, a precizat Zelenski, pe X.

Liderul ucrainean a precizat că în schimbul soldaților, Rusia plătește cu tehnologie.

„În Coreea de Nord a fost lansată producția de drone de atac de tip Shahed, cu sprijin tehnic rusesc. Așa se extinde răul și așa se împrăștie o amenințare la adresa vieții dintr-o parte a lumii către altele. Această problemă poate fi depășită doar împreună”, a mai spus el.

Vladimir Putin a semnat un decret prin care sporeşte efectivele armatei

Vladimir Putin a semnat luni un decret prin care a majorat cu 15.500 numărul autorizat de militari din cadrul forţelor armate, relatează AFP.

„Efectivul autorizat al forţelor armate ruse este stabilit la 2.441.630 de unităţi, dintre care 1.550.500 de militari”, precizează decretul.

De asemenea, Rusia majorează cheltuielile militare cu 27% în 2027. Moscova intenţionează să cheltuiască 17,1 trilioane de ruble (aproximativ 178 de miliarde de euro) pentru apărare anul viitor, cu aproximativ 27% mai mult decât cele 13,5 trilioane de ruble prevăzute iniţial în buget, arată documentele guvernamentale consultate luni de Reuters.