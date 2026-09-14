Donald Trump a afirmat luni că Ucraina și Rusia s-au angajat să nu mai atace infrastructurile energetice. Anunțul a venit la o zi după ce președintele american a criticat Ucraina pentru atacurile sale asupra rafinăriilor din Rusia, relatează AFP.

„Ucraina a fost de acord să nu atace țintele energetice rusești. Rusia a fost de acord să facă același lucru. Creșterea prețurilor la motorină la nivel mondial este cauzată în principal de războiul dintre Rusia și Ucraina, nu de Iran”, a susținut președintele SUA pe contul său de Truth Social.

Donald Trump a cerut Ucrainei să oprească loviturile asupra infrastructurii energetice și a rafinăriilor de combustibil din Rusia.

„Domnul Zelenski are un singur lucru de făcut. Trebuie să înceteze să mai distrugă rezervele de motorină din Rusia. Să atace alte ţinte, dar nu rafinăriile, pentru că provoacă o penurie de motorină”, a declarat Donald Trump în timpul unei vizite efectuate în weekend în Irlanda.