De Livia Lixandru,

Lumea showbiz-ului a fost zguduită în momentul în care Whats Up a fost ridicat de polițiști, după ce iubita lui a sunat la 112. Artistul ar fi fost violent cu femeia pentru care a divorțat de soție, iar aceasta s-a speriat și a apelat la oamenii legii.

Whats Up a fost agresiv și cu trei polițiști în momentul în care a fost ridicat și dus la secție. Artistul a făcut primele declarații despre scandalul în care a fost implicat și regretă ca s-a întâmplat așa, potrivit stirilekanald.ro.

„Îmi pare rău! S-a exagerat foarte mult. Cei care mă cunosc știu că nu sunt capabil să fac lucruri de genul acesta. Sper să înțelegeți că Whats Up nu este așa și a fost doar un incident care a luat amploare într-o direcție ireală”, a declarat artistul, potrivit sursei citate.

Alice Badea l-a iertat pe Whats Up și nu a mai depus nicio plângere împotriva iubitului ei. Artistul se concentrează acum pe muzică și a mărturisit că pregătește noi melodii.

Iubita lui Whats Up, primele declarații după ce a sunat la 112

Iubita lui Whats Up a făcut primele declarații după scandalul provocat de artist. Tânăra a explicat pas cu pas ce s-a întâmplat luni seara. Potrivit acesteia, între ei existau probleme de mai multă vreme, iar Alice luase hotărârea de petrece timpul singură.

Recomandări BREAKING NEWS | Teodor Meleșcanu s-a opus la OSCE, în decembrie 1989, păstrării unui moment de reculegere în memoria victimelor de la Timișoara. Șeful Senatului neagă

„Noi, de ceva vreme, avem nişte divergenţe personale. El are o perioadă foarte grea, a avut un an foarte greu, iar eu, în ultima perioadă, am început să obosesc să-l susţin şi l-am respins.

Ne-am certat, a venit la mine, am ieşit pe hol, ne-am certat, a venit înapoi, ne-am certat şi n-am mai rezistat. Când l-am condus la lift a împins uşa şi mi-a prins degetul. M-am speriat şi am sunat la poliţie pentru că nu ştiam ce să fac. Îmi pare rău că am sunat la poliţie, dar în momentul acela am simţit că nu mai şi asta am făcut”, a spus Alice, la scurt timp după incident.

Citeşte şi:

Evacuați din clădirea-capcană din strada Eforie după dezvăluirile făcute de Libertatea, polițiștii vor munci într-un fost grajd și un cămin dezafectate de 10 ani!

BREAKING NEWS | Teodor Meleșcanu s-a opus la OSCE, în decembrie 1989, păstrării unui moment de reculegere în memoria victimelor de la Timișoara. Șeful Senatului neagă: ”E o aiureală”

Ziua muncește pe șantierul Catedralei Mântuirii Neamului, noaptea se roagă să nu fie evacuat dintr-un subsol: „De Crăciun mă tem că o să-mi iau strada înapoi”

GSP.RO Gigi Becali ia în calcul să plece definitiv din România, împreună cu familia: ”Îmi iau cetăţenie în altă ţară”

HOROSCOP Horoscop 18 decembrie 2019. Berbecii sunt preocupați de muncă