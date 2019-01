„Cele mai multe dintre acestea – 59, au fost date pentru neîndeplinirea obligaţiei de întreţinere a drumului public pe timp de iarnă. De asemenea, au mai fost sancţionate şi neluarea măsurilor de înlăturare a obstacolelor aflate pe partea carosabilă, precum şi nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare a drumului public”, se arată într-un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR).

Amenzile au fost aplicate de polițiștii rutieri din București, de cei de la Autostrăzi, precum şi de poliţiştii din judeţele Sălaj, Satu-Mare, Argeş, Bihor, Cluj, Maramureş, Alba, Arad, Gorj, Mehedinţi, Mureş, Vaslui, Dâmboviţa, Caraş-Severin, Călăraşi, Giurgiu şi Vrancea.

Cele mai multe amenzi au fost aplicate în județele Bihor – 15, Dâmboviţa – 10 şi Cluj – 8.

„De asemenea, în cursul zilei de ieri, pentru neîndeplinirea obligaţiei de întreţinere a drumului public pe timp de iarnă, poliţiştii au aplicat şapte sancţiuni contravenţionale, în valoare de 22.620 de lei (două sancţiuni în judeţul Călăraşi şi câte una în Bucureşti şi în judeţele Buzău, Ialomiţa, Gorj şi Harghita)”, reiese din comunicatul IGPR.

Vineri, 25 ianuarie, a. c. polițiștii Brigăzii Rutiere au sancționat cu 7250 lei administratorul unui drum public din Capitală pentru că nu a luat măsurile necesare, in conformitate cu prevederile legale, privind combaterea poleiului, punând astfel în pericol siguranța traficului. Astfel, în urma verificărilor efectuate precum și a evenimentelor rutiere produse pe fondul unui carosabil acoperit cu polei pe Șoseaua Petricani si pe strada Zambilă Nicolae, polițiștii au constatat că administratorul drumului public nu a luat măsurile necesare si nu a acționat cu material antiderapant, punând în pericol siguranța traficului rutier. Polițiștii Brigăzii Rutiere vor verifica in permanență în aceasta perioada starea carosabilului , date fiind avertizarile meteorologice si vor lua măsurile legale fata de administratorii drumului public care nu își îndeplinesc obligațiile si pun in pericol siguranța traficului rutier.

Potrivit legii, se sancţionează cu amendă prevăzută în clasa a V-a de sancţiuni neîndeplinirea obligaţiei de întreţinere a drumului public pe timp de iarnă.

