Volodimir Zelenski a fost întrebat, într-o întâlnire avută cu jurnaliştii români, când crede că se va încheia acest război, iar liderul de la Kiev a spus că nu poate spune data exactă.

„Cred că nimeni nu poate. Poate doar Trump ar putea să spună: într-o zi, dar el ştie, vedeţi. Poate e o întrebare pe care trebuie să i-o adresaţi lui Trump. Ştiu că suntem la contraatac, ştim că Rusia va părăsi teritoriile noastre. Nu ştim când se va termina, este singurul răspuns pe care vi-l pot da acum. Cred că ştiu când, dar nu vă pot spune asta. Credem că ştim ceva”, a afirmat preşedintele Ucrainei.

El a adăugat că aceasta este ultima parte a războiul din Ucraina.

„Aceasta este ultima parte a războiului din Ucraina, cu siguranţă. Nu suntem în mijlocul războiului, nu vorbim despre date. Vorbim despre alt lucru. Prima perioadă a fost ocupaţia, a doua parte a fost faptul că am oprit avansul şi am preluat iniţiativa. Toamna trecută când am avut succesul din Herson şi Harkov, anul trecut, când am avut succes cu unele operaţiuni, în est când ne retrăgeam încet, încet, dar ne retrăgeam, 100, 200 de metri. Privind la teritoriul nostru este nimic, dar e vorba de o situaţie de moral, că dai înapoi, te retragi”, a punctat Zelenski.

Cred că suntem în ultima parte. Nu ştiu cât va dura, sunt multe temeri pe care le avem, banii, armele, dar cred că suntem în ultima parte, cea mai grea, pentru că războiul a fost lung. Vedeţi în Europa politica, alegerile divizează oamenii, scad suportul, sunt multe probleme, iar la moral nu suntem la începutul războiului. Ce vreau să spun, cred că suntem în ultima parte, suntem pe final. Trebuie să facem tot ce ţine de noi pentru ca această parte finală să nu fie mai lungă decât primele două. Şi putem face asta doar uniţi. Volodimir Zelenski:

Marţi, Volodimir Zelenski a efectuat o vizită oficială la București, iar președintele Klaus Iohannis a anunțat un parteneriat strategic între România și Ucraina și a precizat că România va sprijini militar țara condusă de Zelenski „atât timp cât va fi nevoie, până la victoria împotriva agresiunii ruse”.

La finalul zilei, Volodimir Zelenski a transmis un mesaj, pe Facebook, în care spune că este recunoscător domnului președinte Iohannis, întregii clase politice și societăți românești.

„Relațiile noastre strategice sunt o nouă forță pentru întreaga regiune a Mării Negre. Dacă reușim să implementăm tot ce am planificat acum și la care vor lucra echipele noastre, această parte a Europei va primi o nouă sursă de dezvoltare economică și de securitate”, a mai spus Zelenski.