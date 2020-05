Ziua, studentă la medicină, noaptea, iepuraș Playboy. “Consider că am două locuri de muncă”

De Ciprian Iana,

Danielle, care locuiește în New Jersey, SUA, și-a început viața profesională ca asistent stomatologic și lucrează în domeniul sănătății de 10 ani, după ce a suferit un accident.

“Am avut un accident groaznic și a trebuit să merg la spital. Atunci am aflat tot felul de lucruri pe care le poți face în medicină. După ce am absolvit cursurile anul trecut, lucrez ca tehnician cardiografic. Acum fac Facultatea de Medicină și vreau să urmez și programul de doctorat”.

În timp ce Dani studiază din greu în timpul zilei, noaptea se desprinde de stetoscop și își pune codița de iepuraș pentru a lucra la clubul Playboy din New York, care este în prezent închis din cauza coronavirusului.

“Sunt mulți bani în joc și în plus m-am distrat foarte mult făcând o mulțime de fotografii. A fost o onoare să fiu primită în clubul Playboy New York”, spune tânăra.

Aceasta a adăugat: “A fost foarte frumos, mă îmbrăcam noaptea și mergeam la școală și lucram la spital în timpul zilei. Consider că am două locuri de muncă cu timp parțial care îmi completează programul. Domeniul medical este super conservator, iar Playboy este în mod evident liber și eliberator”.

Danielle Lupo insistă că ambele “meserii” îi oferă un echilibru și că sub nici o formă nu ar vrea să renunțe nici la medicină, nici la iepurașul Playboy.

“În perioada în care clubul era deschis, mă asiguram că am făcut temele, înainte de a pleca de la Jersey la New York. A fost o experiență pe care nu aș da-o pentru nimic în lume, mă bucur că am putut găsi echilibru în ambele aspecte ale vieții mele, pentru că, sincer, nu aș dori să renunț la nici unul”, a conchis Danielle.

FOTO: Danielle Nicole Lupo – Facebook