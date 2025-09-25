Recent, la o cină, Zuckerberg a stat în dreapta lui Trump, iar Altman vizavi

La o recentă cină la Casa Albă, Zuckerberg a stat în dreapta lui Trump, iar Altman vizavi. Surse din Washington și din companiile respective au declarat pentru Financial Times că cei doi au căutat să se apropie de Trump după ce relația acestuia cu Musk s-a rupt spectaculos în vara aceasta.

Deși niciunul dintre ei nu are atâta influență câtă avea Musk odinioară la Casa Albă, mulți din administrația Trump rămân profund sceptici față de foștii donatori democrați.

Sursele descriu apropierea actuală ca pe o căsătorie de conveniență. „Dacă am scoate investițiile în AI din economie, probabil am fi într-o situație foarte, foarte proastă”, a declarat o persoană apropiată administrației pentru Financial Times.

Musk nu a mai fost la Washington din mai și s-a întâlnit cu Trump doar la slujba de comemorare a activistului conservator Charlie Kirk. Între timp, Zuckerberg și Altman au vizitat Casa Albă de aproximativ șase ori anul acesta și au fost efuzivi în laudele lor la adresa administrației Trump.

Ce-și doresc cei doi de la Trump

În privat, ei au căutat sprijinul Casei Albe pentru extinderea oportunităților comerciale și evitarea birocrației în timp ce își construiesc imperiile AI.

Deocamdată, aceste interese sunt aliniate cu cele ale președintelui. Zuckerberg a promis o investiție de cel puțin 600 de miliarde de dolari în SUA până în 2028, permițându-i lui Trump să se laude cu succesul administrației sale în cimentarea supremației corporative americane asupra Chinei.

Atât Meta, cât și OpenAI au ridicat restricțiile privind utilizarea tehnologiei lor AI de către armată.

Receptivitatea lui Zuckerberg și Altman față de Trump a fost bună pentru afaceri. Meta și OpenAI au salutat angajamentul administrației de a accelera permisele pentru centrele de date costisitoare și energofage necesare pentru expansiunea rapidă a instrumentelor de inteligență artificială.

Ambele au fost adăugate pe o listă de furnizori AI aprobați pentru guvernul SUA – un succes pentru companiile ale căror modele au fost în mod repetat acuzate de părtinire politică de către republicani proeminenți.

Schimbări de politică pe platformele sociale

Zuckerberg a trecut la o politică de moderare mai prietenoasă cu MAGA.

El l-a promovat pe Joel Kaplan, lobbyistul republican al Meta, în funcția de șef al afacerilor globale. Strategul republican Brian Baker l-a ajutat pe Zuckerberg să valorifice relațiile cu șeful de cabinet al Casei Albe, Susie Wiles, și cu șeful adjunct de cabinet pentru politici, Stephen Miller, potrivit unor persoane familiarizate cu situația.

Sprijin reciproc

Trump îl ajută deja pe Zuckerberg luptându-se vocal cu legislatorii globali. În timpul unei întâlniri la Casa Albă în august, șeful Meta s-a plâns de legislația și taxele UE care vizează puterea Big Tech.

Meta a declarat că Legea piețelor digitale a UE, o lege de referință care vizează puterea celor mai mari grupuri tehnologice din lume, a fost un punct cheie în timpul întâlnirii Trump-Zuckerberg. „În timp ce taxele digitale au fost discutate, o mare parte a întâlnirii s-a concentrat pe DMA”, a declarat compania pentru Financial Times.

La câteva zile după aceea, Trump a scris pe Truth Social: „Taxele digitale, legislația serviciilor digitale și reglementările piețelor digitale sunt toate concepute pentru a dăuna sau a discrimina tehnologia americană.” Președintele a amenințat, de asemenea, că va impune tarife «substanțiale» în august țărilor care aplică taxe digitale.

Meta va fi pedepsită

Unii avertizează că tacticile companiei sunt prost sfătuite pe termen lung. „Meta va fi pedepsită odată ce se vor întoarce mesele politice” , a declarat un lobbyist din Bruxelles pentru Financial Times.

Apropierea Meta de Casa Albă nu a salvat-o de un caz antitrust în curs intentat de guvern, o investigație a FTC și o anchetă a senatorului republican Josh Hawley privind chatbot-urile alimentate de AI.

Industria AI nu a reușit nici să impună un moratoriu de 10 ani asupra elaborării de reguli proprii de către statele individuale pentru a guverna tehnologia, care a fost eliminat după o reacție negativă din partea republicanilor sceptici față de tehnologie din Camera Reprezentanților și Senat.

Într-un semn că bătălia ar fi putut fi pierdută la Washington, Meta a lansat un Super PAC în august concentrat pe alegerea politicienilor din California care susțin o reglementare ușoară a tehnologiei în statul de origine al companiei.

Altman și Zuckerberg se vor schimba în funcție de putere

În cele din urmă, rămâne suspiciunea că Altman și Zuckerberg își vor schimba cursul dacă vânturile politice vor bate din altă parte după alegerile de anul viitor.

„Nu cred că au o ideologie anume”, a declarat persoana apropiată administrației Trump pentru Financial Times. „Dacă Gavin Newsom [guvernatorul democrat al Californiei] este următorul președinte, ghici cine va fi acolo lângă Gavin spunând: Ești cel mai grozav lucru de la pâinea feliată încoace’?”

Această schimbare în relațiile dintre giganții tech și administrația Trump ilustrează natura fluidă a alianțelor în lumea afacerilor și a politicii, unde interesele comune pot depăși diferențele ideologice anterioare.

