Directorul muzeului, Nikolai Nenov, a declarat că specialiștii au identificat o mandibulă, doi colți și, posibil, o coastă de mamut.

,,Nu aș numi-o o senzație, dar orice descoperire a unor astfel de rămășițe străvechi este foarte importantă pentru știință”, a explicat Nenov. El a adăugat că zona ar fi fost cândva o mlaștină, unde animalul ar fi murit cu mii de ani în urmă.

Oasele sunt analizate pentru a determina cu precizie vechimea și originea lor. Nivelul Dunării a scăzut în ultimele săptămâni din cauza valurilor de caniculă și secetei care au afectat râurile din Europa, inclusiv Rinul. Această situație a făcut posibilă identificarea unor relicve îngropate de secole în albia fluviului.

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Dunărea a atins, joi, 16 iulie, cel mai mic debit istoric din ultimele trei decenii la intrarea în țară, înregistrând o valoare alarmantă de doar 1.750 mc/s la stația Baziaș.

Pe 18 iulie, debitul Dunării la intrarea în România a coborât din nou la aproximativ 1.750 mc/s, o valoare de aproape trei ori mai mică decât media multianuală a lunii iulie. Din cauza nivelului scăzut al fluviului, traficul naval s-a desfășurat cu restricții, navele circulând cu încărcături reduse, iar Administrația Fluvială a Dunării de Jos a avertizat că situația este fără precedent pentru această perioadă a anului.

Dunărea continuă să înregistreze debite mult sub media perioadei, iar la Rasova, efectele secetei sunt tot mai vizibile. Cu toate acestea, Apele Române dau asigurări că populația din localitățile alimentate din fluviu nu riscă să rămână fără apă potabilă.

Nivelul Dunării a atins un minim istoric la Budapesta, unde marți dimineață, 28 iulie 2026, s-a înregistrat un nivel al apei de doar 31 de centimetri, conform datelor oficiale. Până acum, recordul minim era de 33 de centimetri, înregistrat pe 25 octombrie 2018. Spre seară, la ora 17.00, nivelul apei a scăzut și mai mult, ajungând la 28 de centimetri.

O navă de croazieră sub pavilion elvețian, Viking Ullur, cu peste 230 de persoane la bord, a eșuat în noaptea de 28 iulie 2026 pe malul românesc al Dunării, în apropierea localității Salcia, județul Mehedinți. Incidentul a fost cauzat de nivelul extrem de scăzut al apei fluviului, ajuns la un minim istoric.

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