„Acolo locuim (n.r. Dubai). Dacă primeşte el ofertă pleacă el şi mă întorc eu, În Dubai sunt copiii noştri. Sunt la şcoală acolo toţi. De sărbători vreau să stau acasă, să nu văd pe nimeni. Acasă la Snagov. Vin, dar copiii mei sunt mari”, a povestit Anamaria Prodan la Antena Stars.

„Noi suntem o familie normală. Fiecare are o meserie, eu sunt femeie de carieră, şi de familie şi de carieră. Eu muncesc şi am o emisiune în România care-mi ocupă cam şase luni de filmare non-stop. El antrenează în fiecare zi în Emirate. N-are cum să vină în fiecare zi să mă vadă. Mă duc eu când şi când, nici nu sunt obligată să anunţ când plec din ţară. Numai că nu mă lasă soţul să pun poze pentru că lumea este rea. În general cu noi. (…) Păi nu sunt sexy, sunt perfectă! A fost vreo clipă când n-am avut vreo încredere în mine? A fost vreo clipă când v-am dezamăgit? A pozat sexy să atragă pe cine? Păi n-am pe cine, că am cel mai frumos bărbat de pe pământ”, a spus Anamaria Prodan.

Zilele trecute, Anamaria Prodan s-a fotografiat alături de partenerul ei de viață, Laurențiu Rghecampf, cei doi fiind mai fericiți ca niciodată. Imaginile au atras imediat comentarii din partea internauților.

Citește și

FOTO/ La primărie, pe pavele, la școală, prin noroi. Cum explică primarul: „Acolo e șantier, doar nu era să construiesc școala în altă parte și să o plantez în Prigoreni”