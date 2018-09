Kirstie Galbraith, o tânără din Glasgow, suferă de cancer de gradul 3 care s-a răspândit acum la glandele limfatice și care îi provoacă dureri cumplite, scrie Mirror.

Femeia a povestit că a descoperit în noiembrie 2017 că are o mică umflătură pe unul dintre sâni, pe când era însărcinată cu fetița ei Harley care acum are nouă luni.

După consult, medicul de familie i-a spus că nu își facă griji pentru că era vorba doar despre un abces. Kirstie a fost trimisă la spitalul Stobhill pentru a-i fi înlăturat abcesul, însă rana nu s-a vindecat.

„Aveam dureri cumplite, mai ales când îmi schimbam hainele. În primele trei luni după ce am născut-o pe Harley, am mers în fiecare zi la medic și la spital”, a adăugat ea.

Pe măsură ce rana se agrava, Kirstie a fost supusă unei noi intervenții chirurgicale. A început să se gândească la ce era mai rău pentru că rana nu se închidea.

„Rana nu se vindeca și supura în continuare. M-am gândit că aș putea avea cancer după ce am văzut că am o altă umflătură sub brațul drept. Știam în adâncul sufletului meu că ceva nu era bine, însă doctorul și asistentele medicale mi-au spus că sunt prea tânără să am cancer”, a spus ea.

„Mi-au spus că ar fi apărut pe rezultatele analizelor cu ultrasunete dacă aș fi avut cancer și nu mi-au luat în considerare cererea de a face o analiză computer tomograf”, a mărturisit tânăra.