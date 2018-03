EXCLUSIV | Generația de aur vine la amicalul cu Suedia. Probleme pentru Burleanu. Gică Popescu: ”Mergem la meci, dar nu ca invitați ai FRF”

Generația de aur vine la amicalul cu Suedia, pe care naționala de fotbal a României îl dispută marți, 27 martie, pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Craiova, de la ora 21:30. Confruntarea cu Suedia stârnește amintiri dureroase pentru Hagi și compania, care s-au unit acum în jurul lui Ionuț Lupescu, pentru a-l da jos pe Răzvan Burleanu de la șefia FRF.

Este prima întâlnire cu reprezentativa scandinavă, după coșmarul din sferturile de finală ale World Cup ’94 USA. În urmă cu aproape 24 de ani, mai exact pe 10 iulie, la San Francisco, Generația de aur a fost la doar cinci minute de o semifinală istorică împotriva Braziliei.

Tricolorii pregătiți de Anghel Iordănescu au condus Suedia, 2-1, până în fatidicul minut 115, când călăul Kennet Andersson a profitat de ieșirea hazardată din poartă a lui Florin Prunea și a egalat. Nordicii, rămași în 10 oameni din minutul 102, s-au impus dramatic la loviturile de departajare. Dan Petrescu şi Belodedici au ratat de la punctul cu var, fiind ”citiți” de nesuferitul Ravelli.

Florin Prunea îl visează pe Kennet Andersson. “A fost cea mai mare greşeală din cariera mea”, a recunoscut fostul portar, care nu va fi însă prezent pe ”Ion Oblemenco”, deoarece este delegat UEFA.

Gică Popescu: ”Ne ducem în groapă cu regretul că n-am jucat o finală la Mondiale”

Gică Popescu este cel care organizează descinderea Generației de aur la Craiova. ”Vom merge mai mulți colegi din echipa care a scris istorie la mondialul american. Acțiunea noastră nu are însă nicio legătură cu Federația Română de Fotbal. Noi nu am fost niciodată invitați de actuala conducere. Noi nu suntem internaționali. Ne mai gândim la meciul cu Suedia din 1994. Avem același regret, cu care ne vom duce în groapă fiecare dintre noi, acela că am fost atât de aproape să jucăm o finală de campionat mondial, mare sau mică. Dacă n-am uita însă, am înnebuni”, a declarat Gică Popescu, pentru libertatea.ro. Naționala s-a clasat pe locul 5 la World Cup 1994, cea mai bună performanță din istorie.

FRF anunță pe site-ul oficial că fotbaliștii cu minimum o prezență în tricoul echipei naționale a României, activi sau retrași din activitate, vor primi o invitație la Tribuna I.



Prezența Generației de aur în tribune la meciul cu Suedia îl pune sub o mare presiune pe președintele FRF, Răzvan Burleanu, care duce o campanie denigratoare împotriva lui Ionuț Lupescu, candidatul Generației de aur la alegerile FRF din 18 aprilie. În urmă cu patru ani, Burleanu nu a știut să spună echipa României de la CM 1994.

Iordănescu a cerut invitații de la FRF

Pentru Gică Popescu este primul meci al naționalei României la care va asista din tribune, după ce a fost eliberat din închisoare, pe 4 noiembrie 2015. Fostul mare fotbalist a fost arestat pe 4 martie 2014, cu o zi înainte să participe la alegerile câștigate de Răzvan Burleanu.

Generația de aur continuă să se reunească fără antrenorul ei, intrat în dizgrația foștilor săi elevi, pentru că a sărit în barca lui Burleanu, după ce în campania electorală din 2014 a fost alături de echipa lui Gică Popescu și Gică Hagi.

Anghel Iordănescu va fi și el prezent la amicalul cu Suedia, dar pe partea FRF. ”Generalul” i-a cerut trei invitații federalului Mihai Stoichiță. ”E ca și rezolvat”, l-a asigurat directorul tehnic al FRF pe Anghel Iordănescu.

Belodedici: ”Aș da ani din viață să pot schimba soarta meciului cu Suedia”

Miodrag Belodedici, membru în echipa lui Răzvan Burleanu la FRF, nu este sigur că va fi alături de foștii săi coechipieri, la Craiova.

”Încerc să ajung, dar sunt prins cu meciurile juniorilor U19 de la Turul de Elită, care se termină marți. Când aud de Suedia mă gândesc la ultimele minute ale meciului din America și la penalty-ul pe care l-am ratat. Am avut o șansă mare să jucăm semifinala cu Brazilia. Aș da ani din viață să schimb istoria acelui meci. Am mai revăzut partida, toate greșelile făcute. La 2-1, eram siguri că ne calificăm. Chiar vorbeam între noi, că în ultimele minute suedezii vor arunca mingile în careu, iar eu cu Gică Popescu trebuie să respingem tot. Dacă nu ar fi ieșit Prunea din poartă, și nu striga ”Eu”, am fi sărit unul dintre noi cu Andersson și n-ar mai fi marcat”, a precizat fost mare fundaș, pentru libertatea.ro.

L-a învins pe Ravelli la ”reluare”

Belo s-a reîntâlnit după ani cu portarul suedez Ravelli. Invitat la un show TV în Suedia, internațional român a fost pus din nou față în față cu pleșuvul goalkeeper, într-o reeditare a duelului din America . În 94, Belodedici a tras cu dreptul, în stânga lui Ravelli, care a apărat și a calificat Suedia în semifinale. ”La reedidare, am schimbat piciorul și colțul. A tras cu stângul în dreapta portarului, iar Ravelli s-a dus tot în stânga”.



România – Suedia (2-2, 4-5 după penalty-uri)

Au marcat: Brolin (78), K. Andersson (115) / Răducioiu (88, 101)

Lovituri de la 11 metri: Răducioiu, Hagi, Lupescu, I. Dumitrescu. Au ratat Dan Petrescu şi Belodedici

România: Prunea – Dan Petrescu, Belodedici, Gică Popescu, Prodan, Selymes – Lupescu, Hagi, Munteanu – Ilie Dumitrescu, Răducioiu.

Ne-au bătut și în 1997

România și Suedia s-au mai întâlnit o singură dată după episodul de la San Francisco. Pe 9 februarie 1997, la Kings Cup, o competiție amicală desfășurată între echipe ”divizionare”, Suedia a bătut România cu 2-0, prin golurile marcate de Andreas Andersson și Matovac.

La noi jucau Tufiși, Ciobotariu, Crăciunescu, Tararache, Baciu, Pancu, Șerban, Trică, Luțu, D. Florea, I. Viorel, B. Andone, Dănciulescu. Suedezii au folosit și ei cu selecționata divizionară: Ravelli – Nilsson, Karlsson, Jacobsson, Sundgren – Alexandersson, Wibran (71, Persson), Anders Andersson (80, Steiner), Landberg (83, Tjernstrom) – Andreas Andersson, Rahmberg.

