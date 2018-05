Gigi Becali vrea să preia o echipă din Anglia. ”Știm că e naționalist. Decât să bage bani într-o echipă de liga secundă de-a lor, mai bine vine la FC România”

Becali a afirmat că s-a consultat şi cu directorul sportiv MM Stoica şi că acesta din urmă ar fi de acord să se mute în Anglia, informează Pro x.

“Să vină şi Rapid s-o excludă pe Dinamo, să intre ei. Ce legătură are FCSB cu Steaua? N-are nicio legătură. Hotărârea judecătoreasca spune că trebuie să schimbăm numele. L-am schimbat. Noi suntem FCSB, ei sunt Steaua. Sunt visele lui Talpan. În România, orice nebun poate să spuna orice. Există un demers oficial al unui om care nu are discernământ. Orice om poate să facă o nebunie şi noi o comentăm. În România, tot ce este valoros se distruge. Ce face Becali? Coeficient? Aduce bani în România? Trebuie distrus.

În România e putregai! Eu bag bani în fotbal. Dacă e mizeria asta, putregaiul ăsta, oameni de doi lei… L-am întrebat pe MM dacă s-ar muta în Anglia, să lucreze în fotbal, dacă i-aş spune asta. Mi-a zis că da. Luăm o echipa de B, 25 de milioane ne costă, plătim şi cumpărăm toţi jucătorii de la FCSB. Plătesc salarii de 10 milioane de euro și am profit de 100 de milioane de euro pe an. Luăm 150 de milioane numai din televizare. Eu pot s-o fac. Am şi puterea şi mintea s-o fac.

Vreau să scap odată. Mai vedeţi voi fotbal vreodată? Îşi mai face CFR ambiţie? Nu! Dacă mă tot şicanează… ce să fac? Dacă în ţară, ăsta te şicanează aşa… Şoriceii pot şicana elefanţii, li se permite. Dacă puii pot şicana vulturii, dacă tractorul e mai bine văzut decât Mercedesul”, a spus Gigi Becali, la Pro X.

”Decât să preia o echipă engleză din liga a doua, mai bine să ne preia pe noi. Știm că e naționalist! Cu banii lui nea Gigi, promovăm sigur în primul eșalon”, spune românii care evoluează la FC România, liga a noua din Anglia. Managerul FC România e Ionuț Vintilă, fost fotbalist târgoviștean care susține FCSB.