Tot la Roma a sărbătorit și schimbarea prefixului, într-un cadru intim și elegant, așa cum ne-a obișnuit, alături de familie și prietenii apropiați.

Actrița și cântăreața și-a invitat familia să îi fie alături, ca de obicei părinții ei nelipsind de la aniversările sale.

Ramona Badescu și invitații săi au petrecut într-o locație exclusivistă, au servit preparate sofisticate și a primit cadouri care mai de care mai frumoase. Ramona a fost impresionată însă de un imens buchet de flori care conținea nici mai mult nici mai puțin de 500 de trandafiri roșii.

Dar surpriza nu s-a terminat aici, pentru că între superbii trandafiri baccara, vedeta a descoperit un inel din platină cu o piatră de smarald, creat – special pentru această ocazie – de o binecunoscută firmă de bijuterii.

Îmbrăcată într-o rochie neagră, elegantă, la care a accesorizat, pe lângă bijuterii, o coafură lejeră, Ramona Bădescu a fost în centrul atenției și a rămas, așa cum o știm, o prezență elegantă și sofisticată.

„E adevărat că am schimbat prefixul și am dat o mică petrecere la Roma, de ziua mea! I-am avut alături pe cei dragi mie și m-am bucurat din plin de aceste momente. Pentru mine nu contează cadourile materiale, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ceea ce mi-a dat. Acum cea mai importantă este familia și să-i am cât mai mult timp alături pe părinții mei! Am și câteva surprize de anunțat dar le voi dezvălui la momentul oportun!”, a declarat Ramona Bădescu.