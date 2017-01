Haosul din muzica românească este înreținut și de lipsa de originalitate a multora care țin morțiș să se reprezinte cu titulaturi care sunt deja în ofertele de pe piață. Așa se face că există două Lorena, Emma, iar mulțimea încă identifică doi Ionuț de la Ro-Mania ori două Elena Mandinga, iar Inna are ”sosie” un transsexual. De asemenea, există două Silvia ori Sensual, diferențiați doar de imagine, stil muzical și modul în care se semnează.

Pe Lorena, solista pop dance, și Lorenna, solista etno, le desparte doar o litera, în prezentări. Prima are numele înregistrat de OSIM (Oficiul de Stat pentru Inventii și Mărci) de Dj Sava, și zice că n-o deranjează că, fonetic, cu titulatura sa protejată de lege se reprezintă la tot ce înseamnă sărbătoare rurară și Sanda Iosif, pe numele său de scenă Lorenna. ”Numele său are doi de ”n”, deci nu există motive de ceartă între noi”, susține Lorena, care, din cauza situației, se prezintă Lorena Ben.

Cei de la Ro-Mania se dau cuprinși de idignare de asocierea cu Ionuț Voicu, solistul care a dat identitate trupei etno încă de la începuturile sale, dar îl scoate în evidență pe actualul, pe care îl prezintă-ghici?-tot Ionuț de la Ro-Mania. Ionuț Andraș.

În istoria trupei care seamnănă cu un ansamblu, la câte schimbări de componență s-au efectuat -Mandinga- în aceepțiunea iubitorilor genului au rămas două soliste. Care, chiar dacă nu mai fac parte din formație, sunt încă identificate fiecare drept Elena de la Mandinga. Elena Gheorghe și Elena Ionescu.

Deși a fost un proiect născut pentru pomeni electorale publice și nunți, culmea, fetele de la Senzual s-au simțit amenințate de Simona Senzual căreia i-au cerut să-și schimbe titulatatura pe motiv că derutează opinia publică și, cu greu, pot spăla mizeria adunată de numele starletei mondene în cauză. Discordia ”s-a rezolvat” după ce Simona a devenit Sensual.

Inna, românca ale cărei succese s-au auzit la radiourile din întreaga lume, are o ”competitoare” chiar în țara sa, nimeni alta decât ”atletica” Inna, un cântăreț transsexual originar din Oradea care a câștigat titlul de ”Miss Travestit”, și care a strâns experiență profeională lucrând cu un alt faimos homosexual cântăreț, Naomi, într-un bordel în Frankfurt.

Nu doar Inna are pereche pe scenă! Una bucată Emma a colaborat cu trupa Sistem, iar alta îi susține moralul și cântă cu Tavi Colen, în calitate de iubită, de asemenea, Silvia Sârbu, care se prezintă de ani buni Sylvia și care simte un discomfort când aude că, în muzica românească mai este o blondină care se prezintă Sylvie, fosta Etno, nimeni alta decât Silvia Stanciu, iar Măruță se recomandă un solist din zona muzicii de petrecere.