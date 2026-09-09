Creatorii serialului „South Park” schimbă numele în „South America” pentru a-l ironiza pe Donald Trump. Decizia vine după ce președintele american a redenumit mai multe locuri din SUA.

Cum au decis creatorii serialului „South Park” să schimbe numele pentru noul sezon

Donald Trump a semnat recent mai multe decrete prin care propune redenumirea unor entități geografice majore din Statele Unite, precum lacul Ontario și Golful Mexic, sub denumiri ce includ cuvântul America. În acest context, creatorii serialului animat „South Park”, Trey Parker și Matt Stone, au anunțat că își vor redenumi producția în „South America”, ca formă de ironie la adresa acestor inițiative.

Schimbarea vine înaintea debutului noului sezon al serialului, programat pentru 16 septembrie 2026.

Donald Trump a redenumit lacul Ontario în „Lake America”

Donald Trump a semnat un decret prin care dorește ca lacul Ontario să fie redenumit „Lake America”, după ce anterior a emis un ordin similar pentru ca Golful Mexic să devină „Gulf of America”. În weekend, președintele american a propus și redenumirea statului New Mexico în „New America”. De asemenea, într-o postare generată de inteligență artificială, el a afirmat că Luna ar aparține Statelor Unite.

Creatorii serialului „South Park” l-au ironizat pe Donald Trump

Aceste acțiuni au atras atenția publică și au generat reacții ironice din partea creatorilor serialului „South Park”. Trey Parker și Matt Stone au anunțat că serialul va purta numele „South America” începând cu noul sezon.

Trey Parker și Matt Stone au explicat într-un comunicat că schimbarea numelui serialului este inspirată de „curajul și patriotismul Apple și Google”, referindu-se la faptul că aceste companii au acceptat noile denumiri propuse de Trump pe hărțile lor digitale. Cei doi au mulțumit, de asemenea, companiei-mamă Paramount, folosind un ton ironic la adresa colaborării cu Skydance.

Criticii au calificat decizia Apple și Google de a adopta noile denumiri pe platformele lor drept „lașitate” și „slăbiciune”.

Donald Trump a mai fost ironizat în celebrul serial american

„South Park” a câștigat al cincilea premiu Emmy pentru cel mai bun serial animat

Duminică, „South Park” a câștigat al cincilea premiu Emmy pentru cel mai bun serial animat. Imediat după această reușită, creatorii serialului au publicat pe Instagram o imagine cu Donald Trump ținând un trofeu Emmy, însoțită de mesajul: „În sfârșit ai primit Emmy-ul tău”, făcând referire la nemulțumirea exprimată de Trump față de faptul că emisiunea sa „The Apprentice” nu a câștigat niciodată un premiu Emmy, deși a fost nominalizată de mai multe ori.

Trump a criticat în trecut premiile Emmy, susținând că „Emmy-urile au fost groaznice... cel mai prost show posibil” și că „Emmy-urile sunt doar politică, de aceea ‘The Apprentice’ nu a câștigat niciodată, deși a fost nominalizat de multe ori — deși ar fi trebuit să câștige de multe ori”.