Mariajul politic PSD-AUR a continuat în Parlament prin împărțirea a două funcții din instituții-cheie: TVR și Radio România. Jocurile au fost făcute de social-democrați, cei care și-au ales primii poziția, care, surprinzător, a fost SRR, nu televiziunea, care a fost lăsată pentru partidul lui Simion.

După ce și-au dat mâna și au schimbat clar raportul de forțe la Camera Deputaților, prin scoaterea a doi oameni ai PNL și USR din Biroul Permanent, pentru a face loc unui ales SOS și a încă unuia din AUR, social-democrații au împărțit din nou cașcavalul puterii cu partidul lui Simion.

La ultima ședință de Birouri Permanente Reunite, printre temele de pe ordinea de zi a fost și numirea de directori generali interimari la TVR și SRR. Surse participante la ședință au precizat pentru Libertatea că PSD a venit „setat” pe radioul public. Prin urmare, prima dată a fost ridicată problema radioului unde prin votul noii majorități a fost validat Răzvan Dincă, susținut de social-democrați.

Dincă, personaj care în 2017 a fost condamnat în primă instanță la șase ani de închisoare și care a scăpat de închisoare prin dezincriminarea faptei în urma ofensivei grupării Dragnea, a mai condus SRR. Acesta a fost șef al radioului public între 2021 și 2025, când PSD a avut grijă să-și ia și această funcție, deși era partidul senior la împărțeala cu PNL. În schimb, a lăsat TVR-ul liberalilor, care la acea vreme l-a pus pe Dan Turturică.

De data aceasta, PSD l-a pus iar pe Dincă, despre care surse social-democrate susțin că e într-o relație de rudenie cu Marcel Ciolacu, iar șefia TVR a fost lăsată la latitudinea AUR. Iar AUR a mers pe mâna Sorinei Matei.

Explicațiile de culise

În primul rând, PSD a urmărit de luni bune în primul rând să scape de actualii șefi, fiind deranjați mai ales de atitudinea foarte deschisă la materialele de investigație preluate de TVR, de la publicațiile independente. Investigații care deranjau politicieni sau șefi de instituții.

În al doilea rând, PSD nu a dorit șefia TVR din două motive. Primul este faptul că social-democrații au căutat mai degrabă un canal de comunicare cu publicul sau electoratul mai eficient, susțin surse din formațiune. Radio România este singurul radio cu acoperire națională de 99%. În al doilea rând, mai mereu scandalurile apar la TVR, pe care sunt toate privirile. Așadar, social-democrații preferă discreția.

De altfel, surse din partid susțin că și dacă se va ajunge la numiri pe mandat întreg, PSD ar avea în vedere din nou SRR, nu TVR, mai ales că mandatul de patru ani ar acoperi exact perioada de alegeri, locale și parlamentare până aproape la prezidențiale.

Pe de altă parte, TVR este în prezent un simbol al stagnării, care bate spre ineficiență. Conform ultimei statistici Kantar Media a audiențelor, citată de Forbes, în cursul lunii iunie, TVR s-a clasat pe locul 12, cu o medie pe minut de 38.690 de telespectatori, sub Film Cafe și Happy Channel, de exemplu.

Prudența de pe canalele oficiale

Libertatea a vrut să discute și cu doi dintre politicienii cu mandate pentru a exprima poziția publică a partidelor care au beneficiat de numiri. Mai precis, Ștefăniță Avrămescu, deputat care este și purtătorul de cuvânt al AUR, și, de la PSD, Daniel Zamfir, lider de grup al senatorilor. Avrămescu a ignorat atât apelurile, cât și mesajul lăsat pe tema numirilor.