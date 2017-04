EXCLUSIV/ Pepe a avut ceva bătăi de cap cu dubla aniversare din familie: ziua soției sale și împlinirea a cinci ani de la căsătorie. Petrecere pe ultima sută de metri!

Pepe a avut ceva bătăi de cap și o zi grea ieri: Raluca, soția lui, a împlinit 26 de ani fix în ziua aniversării a 5 ani de la cununia civilă. Evident, se impunea o petrecere. Pe care cântărețul n-a avut vreme s-o organizeze din timp. Așa c-a trebuit s-o… improvizeze.

Sărbătorile pascale i-au încurcat planurile lui Pepe, anul acesta, pentru c-au picat fix înaintea unei duble aniversări foarte importante în familia lui.

Ieri, el și Raluca au sărbătorit 5 ani de la cununia civilă. Totodată, Raluca a împlinit 26 de ani. În mod normal, cântărețul ar fi organizat o petrecere mare ca să marcheze aceste evenimente, însă cum localurile și cofetăriile au fost închise până ieri, n-a avut nici unde să facă rezervare, nici unde să comande un tort.

Ieri, Pepe, a alergat cu sufletul la gură printr-un mall ca să se achite, măcar pe ultima sută de metri, de îndatoririle de soț. Și a reușit! A organizat o petrecere – poate nu chiar una așa cum și-ar fi dorit, la care însă invitații s-au simțit extrem de bine.

“Până acum, ne-am concentrat pe Paște, pe ziua Rosei. Numai în petreceri am ținut-o. De asemenea, tot zilele acestea am filmat și ultimul meu clip, în barul pe care l-am luat recent. Recunosc, abia am găsit să cumpăr tort, dintr-un mall. Important este însă că suntem fericiți. Până la ora aceasta, nu am apucat să-i cumpăr nici un cadou. Ralu nu a vrut să-i iau nimic din mall. Ce-i drept, am investit și-n grădinița pe care urmează să o deschidem în curând, și într-un bar”, a mărturisit Pepe pentru Libertatea.