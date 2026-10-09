Rusia pregătește o nouă serie de atacuri asupra infrastructurii critice din Ucraina, vizând în mod special substațiile electrice, centralele nucleare și sistemele de canalizare, conform unui document obținut de jurnaliștii Radiosvoboda și publicat de The New York Times. Strategia Kremlinului, care urmărește „să înghețe” populația pe timpul iernii, ar putea provoca însă cea mai gravă criză energetică din Ucraina în cei cinci ani de război.

Planul Kremlinului: 60 de ținte în 8 orașe

Documentul, redactat în limba rusă și datat în august, detaliază 60 de obiective strategice pe teritoriul ucrainean.

În prima etapă, Rusia ar intenționa să lovească substațiile din vestul Ucrainei, prin care țara importă energie electrică din Europa.

Următoarele ținte sunt centralele hidroelectrice și, ulterior, trei dintre cele mai importante centrale nucleare aflate sub control ucrainean, conform investigației publicate de New York Times.

Printre orașele considerate „prioritare” de către autorii documentului se numără Kiev, Harkov, Odessa, Dnipro, Zaporizhia, Mykolaiv, Herson și Lviv. Documentul include și calcule detaliate privind numărul de rachete, drone și bombe necesare pentru a paraliza infrastructura energetică și de utilități din aceste zone urbane.

Deși autenticitatea documentului nu a fost confirmată oficial, surse din cadrul Forțelor de Apărare ale Ucrainei au declarat că raportul pare a fi un calcul pregătitor, realizat de Ministerul Apărării din Rusia sau de unități subordonate acestuia. Totuși, autoritățile ucrainene confirmă că distrugerea infrastructurii critice rămâne o prioritate pentru strategia rusă de război.

Pregătiri în Ucraina: „Se fac eforturi, dar nu suficiente”

În fața amenințărilor tot mai mari, guvernul ucrainean se pregătește pentru o iarnă „extrem de dificilă”, potrivit premierului Denys Shmyhal.

Acesta a confirmat, pe 1 septembrie 2026, că Rusia a reluat deja atacurile asupra infrastructurii energetice, deși iarna încă nu a început. Penele de curent au fost deja înregistrate în nouă regiuni ale Ucrainei, afectând sute de mii de locuitori.

„Se fac multe, dar, în opinia mea, nu este suficient pentru a ne proteja instalațiile”, a declarat Oleg Popenko, șeful Uniunii Consumatorilor de Utilități Publice din Ucraina, pentru rețeaua Current Time. Eforturile autorităților se concentrează în principal pe protejarea substațiilor și asigurarea surselor de energie de rezervă pentru acestea.

În unele orașe, cum ar fi Kiev, au fost instalate instalații temporare, cum ar fi centrale mobile pentru asigurarea căldurii, însă mai sunt multe vulnerabilități.

Viața în orașele vizate: un viitor incert

Dacă atacurile rusești asupra sistemelor de alimentare cu apă și canalizare vor avea loc, impactul asupra orașelor precum Kiev sau Odessa ar putea fi devastator.

„Este extrem de dificil să te pregătești pentru astfel de atacuri într-un timp scurt. Găsirea unor soluții alternative pentru stațiile de epurare ar necesita investiții de miliarde de grivne”, a explicat Popenko.

În cazul deteriorării sistemelor de canalizare, deciziile vor fi luate ad-hoc, iar autoritățile vor încerca să redirecționeze deșeurile prin conducte de ocolire, un proces extrem de complicat în condiții de război.

Problemele nu se opresc aici. Potrivit lui Popenko, iarna trecută a demonstrat cât de vulnerabilă este Ucraina în sectorul energetic.

„Scenariul iernii trecute este destul de realist și s-ar putea repeta. Nimeni nu poate garanta că centralele termice mari ale Kievului nu vor fi lovite din nou”, a avertizat acesta. Soluțiile propuse includ instalarea mai multor camere de cazane mobile și a unităților cu piston pe gaz pentru a asigura surse de căldură temporare.

Populația se pregătește cum poate

Între timp, ucrainenii din marile orașe încearcă să se pregătească pentru iarnă pe cont propriu.

Cei care locuiesc în blocuri de apartamente încearcă să acceseze programe guvernamentale pentru consolidarea clădirilor și achiziționarea de surse de energie de rezervă. Locuitorii din zonele rurale investesc în generatoare și alte soluții alternative, dar nu toată lumea își permite aceste măsuri.

Experiența ultimelor două ierni, în care penele de curent au durat uneori și 20 de ore pe zi în anumite regiuni, îi determină pe mulți să se gândească la plecare sau să își facă provizii de urgență, inclusiv baterii externe și resurse esențiale.