Italia se confruntă cu un deficit de 25.000 de camionagii, acesta fiind motivul pentru care ministrul Transporturilor, Matteo Salvini, a propus ca șoferii de TIR să poată alege să lucreze până la 70 de ani. Sindicatele se opun măsurii și susțin pensionarea anticipată pentru transportatori, potrivit corriere.it.

În timp ce guvernul italian discută reducerea vârstei de pensionare de la 67 la 64 de ani, ministrul Transporturilor, Matteo Salvini, propune o excepție pentru șoferii de camion.

Aceștia ar putea avea opțiunea de a continua să lucreze până la 70 de ani, pe fondul deficitului de șoferi profesioniști din Italia.

Propunerea ministrului a fost întâmpinată cu opoziție de sindicatul Filt CGIL, care consideră că șoferii de vehicule grele ar trebui incluși în categoria angajaților care desfășoară activități solicitante și, prin urmare, să poată beneficia de pensionare anticipată.

Italia are nevoie de 25.000 de șoferi de camion

Problema care stă la baza propunerii este lipsa șoferilor profesioniști.

Potrivit celor mai recente date prezentate la Transpotec Logitec 2026, târgul de transport de mărfuri și logistică organizat la Milano, în Italia lipsesc 25.000 de șoferi de camion și 12.000 de șoferi de transport public. Situația ar putea deveni și mai dificilă în următorii ani. Se estimează că, în următorii cinci ani, 86.244 de șoferi aflați în prezent în activitate, reprezentând 28% din forța de muncă actuală, se vor pensiona.

Vârsta medie a șoferilor de camion din Italia este de 50 de ani / Imagine realizată cu ajutorul AI

Nici la nivel european, situația nu este mai bună.

În prezent ar exista aproximativ 500.000 de posturi vacante pentru șoferi, iar numărul acestora ar putea ajunge la un milion în următorii trei până la cinci ani.

Comisia Europeană indică recrutarea de personal din afara Uniunii Europene drept una dintre posibilele soluții. În prezent, doar Marocul ar avea, datorită certificatelor de calificare profesională acordate conducătorilor auto, cerințe și programe de pregătire comparabile cu cele europene. De altfel, Uniunea Europeană a lansat un proiect-pilot pentru recrutarea și pregătirea a 600 de șoferi profesioniști de camion din Egipt și Maroc, în încercarea de a reduce deficitul de personal din transportul rutier de mărfuri. Dintre aceștia, 200 vor primi sprijin pentru angajarea într-un stat membru: 100 de șoferi egipteni vor fi pregătiți pentru piața muncii din România, iar alți 100, din Maroc, pentru cea din Italia.

Matteo Salvini propune ca șoferii de TIR să poată lucra până la 70 de ani

Anunțul lui Matteo Salvini a fost făcut în cadrul unei videoconferințe cu participanții la adunarea Federtrasporto din 7 octombrie.

„Există angajamentul de a face opțională ieșirea anticipată din activitate, de la 67 de ani, cât prevede în prezent legea Fornero, la 64 de ani pentru lucrătoare și lucrători, în general. Pentru un sector special și delicat, aflat în creștere, precum transportul rutier de mărfuri, există posibilitatea de a decide exact contrariul: să se lucreze mai mult, desigur cu examenele și controalele medicale efectuate la un interval de doi ani, față de cinci ani pentru cei cu vârsta de peste 65 de ani”, a declarat ministrul.

Ipoteza analizată este ca, în cazul șoferilor din transportul rutier de mărfuri, vârsta până la care aceștia pot continua să lucreze să fie ridicată la 70 de ani.

Sindicatul se opune: „Șoferii de vehicule grele trebuie să beneficieze de pensionare anticipată”

Propunerea a fost respinsă de Filt CGIL, Federația Transporturilor din cadrul sindicatului italian CGIL. „Suntem împotriva posibilității de a prelungi până la 70 de ani activitatea șoferilor din transportul rutier de mărfuri. Pentru noi, șoferii de vehicule grele sunt lucrători care trebuie incluși în regulile privind munca solicitantă, care ar trebui să prevadă pensionarea anticipată”, a transmis Filt CGIL.

Sindicatul susține că deficitul de șoferi de camion nu poate fi rezolvat prin menținerea acestora la volan până la 70 de ani. „Lipsa șoferilor de vehicule grele din țară nu se rezolvă punându-i să conducă până la 70 de ani, ci prin politici care să garanteze condiții mai bune de muncă, începând cu zonele de parcare și odihnă amenajate, care să asigure odihna necesară pentru siguranța șoferilor și a utilizatorilor drumurilor”, a mai transmis sindicatul.

Filt CGIL cere, de asemenea, introducerea unor programe de pregătire în școli pentru obținerea calificării profesionale de șofer. „Pentru ca această profesie să devină din nou atractivă, este necesară și dezvoltarea negocierilor colective la nivel național și teritorial privind aspectele economice și normative”, a adăugat sindicatul. Potrivit Filt, salariile nu reprezintă singura problemă care îi îndepărtează pe oameni, în special pe tineri, de această profesie. Printre dificultăți se numără parcările izolate și nesigure, timpii de livrare tot mai stresați, perioadele lungi de așteptare și distanța față de familie.

Vârsta medie a șoferilor de camion din Italia este de 50 de ani

Deficitul de șoferi nu este o problemă nouă în Italia. În urmă cu aproximativ cinci ani, presa italiană relata cazul unui antreprenor din Campania care, deși oferea un salariu de 3.000 de euro net pe lună, nu reușea să găsească șoferi de camion.

Datele prezentate la Transpotec Logitec 2026 arată că vârsta medie a șoferilor de camion din Italia este în prezent de 50 de ani, comparativ cu 47 de ani în cazul colegilor lor din alte țări europene. Pe lângă cei aproximativ 86.000 de șoferi profesioniști care urmează să se pensioneze, aproape 25.000 de șoferi cu vârste cuprinse între 30 și 50 de ani au renunțat la această profesie în ultimii doi ani. Pentru a compensa ieșirile la pensie, Italia ar avea nevoie de peste 17.000 de șoferi noi în fiecare an. În ultimii doi ani însă, numărul tinerilor care conduc camioane a crescut cu doar aproximativ 2.000.

Transporturile și logistica generează 4,8% din PIB-ul Italiei

Sectorul transporturilor și logisticii, care asigură circulația mărfurilor și a persoanelor, are o valoare de 86 de miliarde de euro, echivalentul a 4,8% din PIB-ul Italiei.

Un studiu realizat de Federtrasporto împreună cu centrul de studii al Confindustria și prezentat în cadrul adunării anuale arată însă că această cifră oferă doar o imagine parțială și ar putea subestima importanța strategică reală a sectorului.

Potrivit studiului, valoarea adăugată generată în întreaga economie de transporturi și logistică ajunge la 341 de miliarde de euro, echivalentul a 19% din PIB-ul național.