Oana Roman, despre problemele din căsnicie: ”Când bea, Marius are câte o reacție”

Oana Roman și Marius Elisei nu se mai pot lăuda cu o căsnicie fericită, iar problemele par să macine relația lor. După ce el a publicat pe Facebook un mesaj care sugera despărțirea, Oana Roman a mers la TV pentru a explica motivele certurilor. Ea a admis că soțul ei mai are scăpări câteodată.

De cealaltă parte, Marius Elisei a explicat că regretă gestul lui, dar a povestit și faptul că Oana este foarte colerică și că țipă când se enervează. ”Eu de ceva vreme, nu ştiu din ce cauză, nu mai pot adormi decât spre dimineaţă. Am foarte multe gânduri, planuri, idei. Stând şi căutând pe internet tot felul de soluţii, automat îţi îndepărtezi partea de somn. Trebuie să mă regăsesc, să o iau de la început. (…) Dimineaţa ne-a găsit altfel. Eu eram la bucătărie. Eu sunt o persoană care ţin în mine. Eu nu ştiu să explodez. Atunci, acumulând mai multe din urmă care s-au mai întâmplat între mine şi ea, între părinţii mei şi mai multe, eu încă le ţin în mine. Ea s-a trezit, a venit să bea apă, mi-a spus ceva şi imediat mi-a sărit muştarul. Partea nasoală e că venind şi spunându-mi, nu ceva peste cap, încărcătura mea este foarte mare, m-a găsit în faţa laptopului cu Facebook-ul deschis. La nervi am scris mesajul acela. Nu scrie despărţire, divorţ. Nu este frumos ce am făcut. (…) Tu o cunoşti foarte bine pe ea, ea se enervează şi imediat ţipă. Nu este prima dimineaţă în care mă găseşte aşa. Nu am plecat de acasă. (…) I-am explicat ei. I-am zis că îmi pare rău”, a spus Marius Elisei.

”Eu nu am plecat niciodată de acasă. Ne-am mai certat. Vom mai avea ani de relaţie, acum avem 4 ani. Mi-am dorit şi îmi doresc să fiu alături de ea în orice situaţie”, a mai spus Marius.

”Ştiu că regretă. A regretat încă din acea dimineaţă. Aşa cum am spus şi eu, cred c ă era frumos şi firesc ca el să facă aceste precizări ca să nu creadă lumea că eu vorbesc singură. De asta a şi venit singur ca să nu aibă nimeni impresia că am stat eu lângă el. El a explicat perfect că spre deosebire de mine, este un om introvertit. Nu le scoate din el. Ele se adună acolo undeva şi e de ajuns doar o fracţiune de secundă ca să facă ceva. Nu este violent. Are câte o reacţia din asta. E normal şi îl înţeleg perfect. La mine e invers, eu mă descarc, explodez. Au fost diverse etape. Noi am vrut să stopăm nebunia asta, să arătăm că suntem bine”, a spus Oana Roman, la Antena 1. În plus, vedeta a adăugat că nici soțul este nu este ușă de biserică: ”Când bea, Marius are câte o reacție”.