CRISTIAN LEONTE: “Am făcut eforturi pentru discreție”

După nouă sezoane de “România, te iubesc!” (PRO TV), Cristian Leonte (41 de ani) nu și-a pierdut nimic din revolta care stă la baza oricărei anchete jurnalistice și din nevoia de a spune povești care să reflecte realitățile țării în care trăim.

Ce povești/ destine a influențat emisiunea voastră?

E un pic nedrept să–ți răspund eu la întrebarea asta. Corespondenții, cei care fac emisiunea de la un capăt la altul, țin legătura cu tot ce înseamnă personaje. Dar suntem cu toții parte dintr-o echipă și cred că fiecare ediție lasă urme și începe să schimbe felul în care oamenii se adresează. De la prima ediție încoace, am construit încredere, împreună, și oamenii vorbesc – asta este cea mai importantă schimbare pe care am adus-o. Au lucruri dureroase de spus, vin cu documente, cu fapte, cu filmări, fotografii, și vorbesc cu noi, pentru că s-au săturat să vorbească cu autoritățile așa cum ai vorbi cu un perete.

Ce-ai învățat în acești 9 ani de când faci emisiunea?

Am învățat să fiu curios mai în profunzime. Să depășesc curiozitatea asta superficială, de eveniment, și să ajung la mecanisme. La câteva mecanisme care pun în funcțiune mersul lucrurilor.

Ce ai vrea să știe copiii tăi despre România?

Aș vrea să știe absolut tot. În primul rând că e o țară foarte frumoasă (într-o săptămână poți vedea toate formele de relief), e o țară în care oamenii s-au așezat cu mult timp în urmă și ne-au lăsat urme frumoase. Aș vrea să știe că e o țară în care poți să faci ce-ți dorești.

