EXCLUSIV/ Andreea Bănică și-a făcut planul: intră în concediu prenatal

Încă activă pe plan profesional, deși a intrat în a 30–a săptămână de sarcină, Andreea Bănică și-a organizat în detaliu agenda, pentru a se odihni înainte de întâlnirea cu băiețelul ei.

Andreea Bănică va susține în perioada următoare ultimele concerte de dinainte de a deveni din nou mamă. Vedeta și-a propus să intre în concediu prenatal la începutul lunii octombrie, iar în cele două săptămâni rămase până atunci să filmeze și un videoclip. Vedeta arată senzațional, a luat 9 kg în greutate și susține că are energie pentru a face tot ce și-a propus.

“Termin treaba și mă liniștesc. Vorba vine mă liniștesc, probabil după aceea mă voi ocupa mai mult de ceea ce o să mă aștepte, de bebeluș, voi citi mai mult, o iau de la capăt, învăț din nou ceea ce am de făcut. E cazul să mă odihnesc în ultimele două luni. Sofia a crescut, mă descurc cu ea, mă înțeleg foarte bine, e un copil extraordinar”, ne-a povestit Andreea Bănică.

Nu știe când revine pe scenă

Andreea Bănică a hotărât să aibă o perioadă mai relaxată în ultimul trimestru de sarcină, însă nu știe exact cât timp va sta acasă cu bebelușul, pe care îl va aduce pe lume în noiembrie, termenul fiind până pe 20. În aceste condiții, nu și-a făcut niciun plan legat de sfârșitul de an.“Mi-am pus întrebarea asta și crede-mă că nu știu. Mi-ar fi foarte greu să stau de Revelion acasă sau să merg la un restaurant și să mă uit cum cântă un coleg de-al meu. Aș avea un șoc. Eu am cântat tot timpul de Revelion, momentul o să vină în noiembrie. Nu știu ce o să fac. Nu am de unde să știu cum decurge operația, dacă mă refac repede, dacă mă refac mai greu, depinde. Au trecut totuși 7 ani jumătate după Sofia. Atunci într-adevăr m-am recuperat destul de repede. Nici nu mă grăbesc să slăbesc sau să dau jos kilogramele aiurea. Nu sunt înnebunită să fac asta. Sunt o tipă asumată și știu foarte bine ce am de făcut în viață”, a declarat, pentru Libertatea, Andreea Bănică.

FOTO: Gabriel Pătruț

