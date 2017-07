La începutul lunii iunie, Cristi Boureanu a fost reținut sub acuzația de ultraj după ce a agresat în trafic un polițist. Cât timp a fost în arest preventiv, Cristi Boureanu a fost nevoit să renunțe la multe dintre obiceiurile lui de viață. (Vezi AICI filmul scandalului care a dus la arestarea lui Boureanu).

Cristi Boureanu este genul de persoană care trăiește după niște reguli sănătoase de viață, reguli pe care a fost nevoit să le încalce o dată cu arestarea preventivă. După aproape două luni de detenție, omul de afaceri se vede nevoit să se repună pe picioare. Vorbim aici despre regimul alimentar și orele de sport cu care și-a obișnuit de atâția ani organismul. Este evident că omul de afaceri acordă o foarte mare importanță aspectului fizic, reușind să mascheze cu ușurință vârsta de 44 de ani, însă face și sacrificii pentru asta.

„Facem yoga si mult sport. Nu ținem o dietă, încercăm doar să mâncăm sănătos și să ne facem ritmul nostru de viață. După ce mâncăm doi burgeri, el doi și eu doi pentru că mâncăm cot la cot, a doua zi mâncăm salate, bem multă apă și legume foarte multe”, ne-a declarat iubita lui, Laura Dinca, chiar cu câteva ore înainte să dea cu subsemnatul la secția de poliție, în seara incidentului cu agenții de la Rutieră.

Cristi Boureanu, reținut aproape două luni

Laura și Cristi declarau că nu renunță la sport și la regimul sănătos de viață nici măcar atunci când merg în vreo vacanță și, în cazul în care în vreo zi se abat de la programul lor, au grijă ca în ziua următoare să recompenseze cumva. Astfel, regimul dus de Boureanu în arest a fost unul crunt pentru el: atât din punct de vedere al mâncării, prin simplul fapt că a rămas fără dinți după altercația cu polițistul de la Rutieră, dar și din punct de vedere al sportului.

„Eu nu am avut niciodată limită la ce mănânc. Nu m-a interesat. Îmi place toată mâncare. Cred că am doar două chestii care nu-mi plac: conopida fiartă și coriandul. Mai ales după ce tata a slăbit de la 124 de kilograme la 85, la 76 de ani, am învățat foarte mult despre nutriție și cred că este foarte important să ai grijă de corpul tău. Dacă mergem și facem o seară de mâncare românească, eu cel puțin, care nu mai mănânc așa multă carne, două-trei zile nu mai pun gura pe carne. Chiar cred că este bine să nu mănânci multă carne, de aia arătam toți așa de bine pe vremea lui Ceaușescu. Plus foarte multe lichide. Eu beau și câte 5 litri de apă pe zi. Mă uitam pe la televizoare că toată lumea spune să bem 2 litri de lichide pe zi. Și benzina e lichid. Reclama corectă este să bem minim 2 litri de apă pe zi și părerea mea este ca la 80 de kilograme să beți 4 litri”, ne-a declarat și Boureanu.

Se prea poate ca, imediat ce va reveni acasă, omul de afaceri să își contacteze profesoara de yoga pentru a recupera ședințele pierdute în timpul arestului.

„Am înotat. Nu am fost niciodată la sală. Mergeam în facultate, dar mergeam să beau bere cu prietenii. La sală zic. Eu beam berea, ei făceau sala. Unul dintre sporturile pe care le-am făcut tot timpul, de trei ori pe săptămână a fost înotul. De când am început să fac yoga nu mai înot așa des. Fac un stil de yoga foarte agresiv, ashtanga yoga cu o profesoară deosebită și mă ajută foarte mult”, ne-a mai povestit Cristi Boureanu despre obiceiurile lui zilnice.

VIDEO: Cosmin Nistor

FOTO: Dumitru Angelescu