ACTUALIZARE 12.14. ”Corleone” a continuat cu tirul asupra FRF: ”Ulterior, Mircea Sandu a informat CEx că Mititelu a dat in judecată comisiile FRF. La solicitarea lui Sandu, juristul FRF ne-a explicat că U Craiova a încălcat statutul. Nu prea il suferam pe Duru și pe jurist și pe nici pe Sandu. Toți membri CEx aveau o mapă cu situația Craiovei. L-am amânat 10 zile pe Mititelu, să poată să-și retragă acțiunile din instanță. Eu am întrebat dacă nu cumva Mititelu are dreptate. Sincer nu m-am uitat în mapă. Am dat-o la juriști. Aceștia mi au comunicat că acțiunile Craoivei reprezintă o încălcare gravă a statului și trebuie să-și retragă acțiunile din instanță.

Juristul Stangaciu ne a spus că a vorbit cu Mititelu să-și retragă acțiunile, dar Mititelu l-a luat la mișto. Stângaciu ne-a spus că U Craiova a încălcat grav statutul FRF. Întrucat nu s a adresat la TAS. EUFA ar fi exclus naționala și cluburile din Europa. În cadrul discutiilor CEx am propus termemn de 12 zile să-și retragă acțiunile civile, așa cum procedase și FC bihor. Propunerea a fost acceptată la vot pană pe 20 iulie 2011”.