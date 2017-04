Fed Cup. România – Marea Britanie 1-0. Halep – Watson 6-4, 6-1 în primul meci. Schimbare de ultimă oră: Begu, înlocuită de Cîrstea. Tot programul întâlnirilor / LIVEBLOG&VIDEO

Fed Cup. România – Marea Britanie 1-0. Primul punct pentru România a fost adus de Simona Halep, care a dispus cu 6-4, 6-1 de Watson. Tot programul întâlnirilor.

Meci 2: Cîrstea – Konta 1-2 LIVE

Meci 1: Halep – Watson 6-4, 6-1 Your Browser Do not Support Iframe

Game 17: avantaj Simona. Minge de set și meci. Halep câștigă 6-1 și aduce primul punct pentru România. În 69 de minute.

Game 16: Halep defilează, 5-1.

Game 15: break alb reușit de Simona, care se desprinde la 4-1.

Game 14: Simona se îndreaptă cu pași siguri spre victorie, 3-1.

Game 13: Halep a reușit breakul și conduce cu 2-1.

Game 12: Halep egalează, 1-1.

Game 11: servește Watson, 0-1.

SETUL 2

Irina Begu o încurajează din tribune pe Simona Halep.

Game 10: 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, set Halep, 6-4.

Game 9: Simona a realizat breakul și servește pentru set, 5-4.

Game 8: Halep a egalat, 4-4.

Game 7: Watson și-a făcut serviciul, 3-4.

Game 6: Simona a egalat cu emoții, după ce a condus cu 40-0. Este 3-3.

Game 5: Halep a ratat breakul la avantaj, iar Watson conduce iar, 2-3.

Game 4: Simona și-a câștigat serviciul, 2-2.

Game 3: Watson a preluat conducerea, 1-2.

Game 2: Simona și-a pierdut servicul, 1-1.

Game 1: Halep a făcut breakul, la avantaj, 1-0.

A început meciul.

Arena e plină ochi. fanii români și britanici crează o atmosferă fantastică.

ACTUALIZARE, 22 aprilie, ora 12:00 / Startul meciul Halep – Watson se amână.

ACTUALIZARE, 22 aprilie, ora 10:15 / Din cauza unor probleme medicale, Irina Begu a fost înlocuită cu Sorana Cîrstea, pentru meciul de azi cu Johanna Konta.

ACTUALIZARE 15.20: Din cauza condiţiilor meteo, s-a luat decizia ca primul meci, cel dintre Simona Halep şi Heather Watson, programat, iniţial, sâmbătă, de la ora 11.00, să înceapă de la ora 12.00.

ACTUALIZARE 13.25. Simona Halep și Irina Begu au oferit primele declarații despre Fed Cup.

Irina Begu: ”Mă bucur pentru că voi juca meciul al doilea. Când am jucat primul meci, în partida de la Cluj, cu Angelique Kerber, primele game-uri au fost emoționante, s-a simțit o presiune, așa că mă bucur aum pentru tragere.

În plus, sunt bucuroasă că această întâlnire se va disputa pe zgură, care se știe că este suprafața mea preferată. Mă simt cel mai bine pe zgură. Sigur, va conta și cum va fi vremea, dar eu am încredere că va fi ok, astfel încât să nu mai jucăm și luni”, a spus Begu.

Simona Halep: „Am mai jucat primul meci de multe ori, o să am emoţii, voi încerca să mă calmez şi să dau tot ce e mai bun pentru că sunt acasă. Cred că la fiecare competiţie sunt emoţii, Nu ne doream să ajungem aici. Acum avem cea mai bună echipă a României şi sper să câştigăm acest baraj”, a comentat Simona.

„Joc pentru România tot timpul. Îmi doresc revanşa, am un avantaj, e zgură. Trebuie să joc liniştită şi să joc pentru fiecare punct. Nu trebuie să ne plângem din cauza ploii, chiar dacă nu ne-am antrenat. Sunt emoţionată că joc la clubul IDU, acolo unde am crescut. Trebuie să intrăm pe teren şi să le învingem”, a adăugat Halep.

…

Federaţia Română de Tenis a nominalizat jucătoarele cel mai bine clasate în ierarhia WTA – Simona Halep (locul 5 WTA), Irina-Camelia Begu (locul 33 WTA), Monica Niculescu (locul 47 WTA) si Sorana Cîrstea (locul 62 WTA) – pentru întâlnirea cu Marea Britanie, din 22 şi 23 aprilie 2017, din play-off-ul Grupei Mondiale II a Cupei Federaţiei.

În „tabăra” cealaltă, căpitanul nejucător al echipei de Fed Cup a Marii Britanii, Anne Keothavong, le-a convocat pe Johanna Konta, Heather Watson, Laura Robson, şi Jocelyn Rae. Konta se află pe locul 7 WTA la simplu şi 139 la dublu, Watson este pe 113 WTA şi 79 la dublu, Robson pe 202 şi 267 la dublu, în timp ce Rae se afă pe 106 la dublu, dar nu are clasament de simplu.

Partida se desfăşoară după sistemul cel mai bun din cinci meciuri: primele două partide de simplu în ziua de sâmbătă, de la ora 11.00, urmând ca duminică, tot de la ora 11.00, să se dispute celelalte două meciuri de simplu şi cel de dublu.

Sâmbătă:

Simona Halep – Heather Watson (12:00, Digi Sport 1)

Johanna Konta – Sorana Cîrstea (după ora 14:00, Digi Sport 1)

Duminică:

Simona Halep – Johanna Konta (11:00, Digi Sport 1)

Irina Begu – Heather Watson (după ora 13:00, Digi Sport 1)

Sorana Cîrstea / Monica Niculescu – Laura Robson / Jocelyn Rae (dupa ora 15:00, Digi Sport 1)

Konta, 25 de ani, a câştigat în acest sezon turneul de categorie Premier Mandatory de la Miami şi pe cel de categorie Premier de la Sydney (oraşul în care s-a născut), a ajuns în sferturi la Australian Open şi în semifinale la Shenzhen. În total, ea are trei trofee ca jucătoare profesionistă de simplu, dintre care două obţinute în primele trei luni ale acestui an, în care a câştigat 19 meciuri şi a pierdut doar trei.

În 2017, Halep (şase victorii şi patru înfrângeri) are ca rezultat notabil doar sfertul de la Miami Open, pierdut în faţa numărului 1 britanic.

Johanna Konta conduce cu 2-0 în meciurile disputate cu Halep. În optimile de finală ale turneului de la Wuhan, ediţia 2015, britanica s-a impus cu 6-3, 3-6, 7-5, iar anul acesta, în sferturi, la Miami, cu scorul de 3-6, 7-6 (7), 6-2.

Konta nu s-a mai întâlnit până în prezent cu Irina-Camelia Begu

Simona Halep a câştigat toate cele trei partide jucate până acum cu numărul 2 britanic, Heather Watson, scoruri 4-6, 6-4, 6-2, în turul I al US Open, din 2013, 6-2, 6-4, în manşa a doua a French Open, din 2014, şi 6-3, 6-4, în optimi la Miami, anul trecut.

Şi Begu a învins-o pe Watson, în singura partidă pe care ele au jucat-o până în prezent, în 2013, în turul I la Indian Wells, scor 6-2, 6-4.

Partidele din Fed Cup se desfăşoară la Tenis Club IDU, Mamaia, Constanţa. Învingătoarea întâlnirii va evolua anul viitor în Grupa Mondială II, iar învinsa în Grupa I a Zonei Euro-africane.