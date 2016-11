Scandal la înmormântarea lui Daniel Prodan! Mariana Lăcătuș a ”scos sabia” la soția lui Toni Doboș!

Didi Prodan s-a stins fulgerător, miercuri noapte, îndoliind Generația de Aur a fotbalului românesc, cea care, în 1994, a arătat tuturor că putem fi și noi pe acoperișul lumii, măcar o singură dată într-o viață de om. O moarte răscolitoare prin duritatea ei. Un bărbat puternic, de 44 de ani, s-a ”topit” în câteva minute, de față cu soția Licinia și de fiul Răzvan.

Cum a fost posibil ca un munte de om, care făcea sport și care nu a avut mari probleme de sănătate, să se prăbușească precum un uriaș cu picioare de plastilină? Toate indiciile sunt că a acumulat multă durere sufletească. Un tip săritor, curajos și demn, sătmăreanul a fost umilit și batjocorit în ultimul hal de către oameni pe care îi considera prieteni.

Țeapă de 40.000 de euro de la ”prietenul” Toni?

Daniel Prodan a fost prieten la cataramă cu Anton Doboș. Erau nedespărțiți la Steaua, dar au rămas ”la toartă” din după ce au plecat să joace afară. Dar, adevărații lui prieteni s-au dovedit a fi Basarab Panduru și Costel Gâlcă. După ce Toni Doboș a suferit acel teribil accident de circulație, în 2008, soția acestuia a dat buzna în casa lui Didi:

”Te rog, dă-mi toți banii pe care îi ai acum, am nevoie urgență pentru operațiile lui Toni”. Suflet mare, Didi n-a stat pe gânduri. I-a dat femeii, pe loc, suma de 40.000 de euro. Fără să meargă la notar, pentru a legaliza tranzacția. Ca între prieteni, în condiții de urgență maximă, așa cum era momentul. ”Așa sunt eu, să-mi ajut prietenul la nevoie, nu concep să îl las să sufere, dacă îl pot ajuta”, era deviza lui Didi, un om care nu mințea și nu-i suferea pe impostori. După ce și-a revenit Doboș, Didi a bătut timid la poarta familiei Doboș, pentru a încerca să recupereze măcar o parte din sumă, dacă nu toată la un loc. ”Nu-i avem”, ar fi fost, într-o primă fază, reacția femeii, pentru ca, mai apoi, abordarea să se rezume la uluitoarea replică: ”Ce, mi-ai dat mie vreun ban?”, spusă cu tupeu de către Toni, după ce și-a revenit.

Didi susținea că a oferit suma respectivă fără știrea soției sale (FSN – Fără Știrea Nevestei, cum caterincos spunea el). Își luase gândul de la bani, dar a căutat să-l ocolească pe Doboș. Se pare că banii au fost folosiți de familia Doboș pentru a acoperi niște ”găuri” în afaceri, și nu au mers toți pentru operație și pentru recuperare.

”Sunt mai mulți foști colegi”

În timpul vieții, Didi Prodan n-a dorit ca acest caz să fie făcut public, considerându-l o chestiune de familie, mai ales că a împărțit o bună bucată de timp alături de Toni. Într-un comentariu făcut pe Facebook, Mariana Lăcătuș, prietenă cu familia Prodan, o susține pe Licinia Prodan, soția lui Didi, și dă de înțeles că auzise și ea despre ”țeapă”: ”Îți promit, dragă Lici, că voi face tot ce-mi stă în putință să recuperezi banii dați împrumut «fratelui» Tony Doboș! Nu ești singura, suntem alături de tine”. Mariana Lăcătuș a mai precizat că ”nu sunt singurii de la care au împrumutat, suntem mai mulți foști colegi (sumele sunt mari)!”.



”Cum voi recupera banii? Cu tupeu! Vom scoate săbiile una la alta!”

Contactată de ”Libertatea”, Mariana Lăcătuș a oferit detalii despre situația familiei sale în raport cu familia Doboș: ”Nouă, familia Doboș are să ne dea suma de 15.000 de euro, dar nu vrea. N-am făcut acte, când am dat banii. Puteam să fac plângere la Poliție, dar nu am făcut-o. Banii i-am dat Georgianei, soția lui Toni Doboș. Mi-a zis atunci: «Îți las actele de casă»! I-am răspuns că nu sunt cămătar, că n-o să mă duc s-o scot din casă, dacă nu-mi va achita suma. Poate dacă ne adunăm mai mulți și facem plângeri la Poliție vom avea șanse de reușită. Îmi pare rău că am avut niște discuții pe Whattsap și le-am șters.

Sunt mai mulți cărora familia Doboș are să le dea bani. Nu vă pot da numele, pentru că nu am acordul lor. Cum voi căuta să recuperez banii? Cu tupeu! Vom scoate săbiile una la alta, eu știu? M-am întâlnit cu Georgiana la înmormântarea lui Didi și i-am spus să-mi dea banii. Poate că nu era momentul, dar altfel nu pot da de ea. Își schimbă numărul de telefon, s-a mutat și de acolo de unde știam eu că locuiește… I-am promis Liciniei că vom lupta să recuperăm și banii familiei sale. Poate dacă ne vom uni mai mulți păgubiți…”.

Mariana Lăcătuș este printre ultimele persoane cu care a vorbit Didi Prodan la telefon. ”A murit de ziua mea, pe 16 noiembrie”, spune soția ”Fiarei”.



Georgiana Doboș nu a putut fi contactată, pentru a preciza un punct de vedere, iar Toni nu știe despre caz, el fiind între viață și moarte, în clipele de după accident. La înmormântare, sâmbătă, Georgiana și Toni Doboș au venit, dar au stat retrași. Toni nu s-a dus lângă coșciug, unde se aflau Hagi, Popescu, Lăcătuș și ceilalți din Generația de Aur. Vineri însă, la priveghiul de la ”Arena Națională, Doboș a cărat coșciugul.