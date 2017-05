Cabinetul Regatului Unit, condus de premierul Theresa May, a fost convocat de urgenţă marţi la ora locală 9.00, după explozia de la Manchester. Cel puțin 19 oameni au murit și 50 au fost răniți, în urma unor explozii care au avut loc la finalul unui concert susținut de Ariana Grande. Autoritățile tratează explozia drept un „atac terorist”.



Mesajul premierului Sorin Grindeanu

Premierul Sorin Grindeanu a publicat, marți dimineața, un mesaj pe pagina sa de Facebook. El își manifestă susținerea față de familiile victimelor și îndeamnă românii care ar putea avea cunoștințe printre victime să ia legătura cu Ambasada României de la Londra.

”Toate gândurile noastre se îndreaptă către familiile celor care și-au pierdut viața și către cei răniți în urma exploziei din Manchester. Ambadasa României la Londra e în permanentă legătură cu autoritățile britanice, pentru a afla dacă sunt români printre victime. Numărul de urgență al misiunii diplomatice este 0044 7738716335”, a fost mesajul prmeierului.

Mesajele primarilor din Manchester și Londra

Andy Burnham, proaspăt ales primar al orașului Manchester, a scris pe Twitter: ”Sunt cu inima alături de familiile care au pierdut persoane dragi. Toată admirația mea echipajelor de intervenție. O noapte teribilă pentru marele nostru oraș”.

Primarul Londrei, Sadiq Khan, a reacționat și el pe rețelele de socializare. ”Londra este alături de manchester – gândurile noastre sunt alături de cei care au fost ucisi și răniți noaptea-trecută și alături de forțele de intervenție”.

Laburiștii au suspendat campania

Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, a transmis că s-a înțeles cu Theresa May, principala sa contracandidată în pentru alegerile din 8 iunie, să suspende campania electorală în urma incidentului de la Manchester Arena, transmite The Associated Press.

Campania va fi suspendată pe o perioadă nedeterminată, urmândă să se discute ulterior reluarea ei, a mai spus Corbyn.

Liberalii britanici și naționaliștii scoțieni și-au suspendat campaniile

Un reprezentant al lui Tim Farron, liderul Partidului Democrat și al Partidului Liberal Democrat din Marea Britanie, a anunțat că organizația politică a luat decizia de a-și suspenda campani electorală și au anulat vizita în Gibraltar.

Tot în urma incidentului de la Manchester Arena, Partidul Național Scoțian și-a suspendat campania electroală și au anulat orice evenimente programate, fiind a treia formațiune care a luat aceată decizie.

Partidul Conservator a suspendat campania electorală

Sky News citează o sursă confidenţială din Partidul Conservator care afirmă că formaţiunea de guvernământ îşi suspendă campania electorală pentru alegerile generale din 8 iunie.

Premierul britanic Theresa May a declarat, marţi, că Poliţia tratează incidentul de la Manchester Arena ca pe un atac terorist îngrozitor, potrivit Reuters.

Se lucrează pentru a stabili detaliile evenimentului ce este tratat de poliţie drept atac terorist. Toate gândurile noastre se îndreaptă către victime şi familiile acestora”, a declarat Theresa May.

Prim-ministrul Nicola Sturgeon a convocat guvernul scoțian

Premierul Scoției, Nicola Sturgeon, a transmis o declarație în care spune că ”gândurile ei sunt alături de cei care au fost afectați de atacul barbar din Manchester”.

Ea a adpugat că va convoca o ședință a guvernului, marți dimineața, pentru a discuta eventualele implicații pe care le poate avea atacul de luni noaptea asupra Scoției. ”Guvernul scoțian lucrează cu Scotland Yard și cu guvernul Marii Britanii pentru a ne asigura că avem o imagine completă a felului în care evoluează situația”, a spus Sturgeon.

Ministrul de Interne Amber Rudd, mândră de intervenția autorităților

Ministrul de Interne britanic, Amber Rudd a catalogat atacul de la Manchester drept unul ”barbar”. Ea a spus că încă sunt adunate informații dar a adăugat că este mândră de felul în care au reacționat polițiștii și echipajele de intervenție în cazul incidentului de pe Manchester Arena.

Reacție rapidă a SUA

Departamentul pentru Securitate Internă a Statelor Unite a transmis că monitorizează atent situația din Manchester. ”Colaborăm cu omologii noștri pentru a obține informații suplimentare despre cauza exploziei raportate”, se arată într-un comunicat emis de aceștia.

DHS a transmis și că nu există informații care să indice o amenințare serioasă la adresa sălilor de spectacole din Statele Unite.

Primele reacții ale politicienilor britanici

Nigel Farage a scris luni noaptea pe Twitter un mesaj în care vorbea despre explozia unei bombe la Manchester, deși informația nu a fost confirmată oficial. ”Sunt terifiat de explozia unei bombe la Manchester. Fără îndoială vom afla în curând cine este autorul. Gândurile mele sunt alături de cei afectaţi”, a fost mesajul fostului lider UKIP.

Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, a spus că gândurile sale sunt alături de toţi cei afectaţi de teribilul incident. ”Incident teribil la Manchester. Gândurile mele se îndreaptă către cei afectaţi şi către serviciile de urgenţă”, a scris acesta pe Twitter.

Rivalul său politic Tim Farron a condamnat atacul „şocant” care a avut drept ţintă tinerii de la concertul Arianei Grande.