Musicalul “La La Land”, cele mai multe nominalizări la Premiile Oscar 2017

Musicalul “La La Land” a primit cele mai multe nominalizări la Premiile Oscar 2017. Lungmetrajul va concura la 14 categorii, egalând astfel recordul înregistrat de „Titanic” și “All About Eve” privind numărul de nominalizări. Totodată, acesta este este musicalul care a obținut cele mai multe nominalizări. Recordul anterior era deținut de Mary Poppins – 13 nominalizări.

Musicalul “La La Land” pare să domine toate competițiile de anul acesta. Lungmetrajul a câștigat un număr record de trofee la Globurile de Aur și ar putea să înregistreze același succes și la gala premiilor Oscar 2017.

Musicalul ”La La Land”, regizat de cineastul Damien Chazelle, se numără printre peliculele care au fost nominalizate la premiul Oscar pentru cel mai bun film al anului.

La categoria ”cel mai bun film” au fost nominalizate lungmetrajele „Arrival”, „Hacksaw Ridge”, „Hidden Figgures”, „Lion”, ”Moonlight”, ”Fences”, ”Hell or High Water”, ”La La Land” şi ”Manchester by the Sea”.



Totodată, criticii preconizau, Emma Stone și Ryan Gosling, actorii principali ai peliculei, vor concura la categoriile cea mai bună actriță în rol principal/ cel mai bun actor în rol principal. În plus, Damien Chazelle ar putea să câștige și Oscarul pentru „cea mai bună regie”.

El va concura la această categorie cu Denis Villeneuve (Arrival), Mel Gibson (Hacksaw Ridge), Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea) și Barry Jenkins (Moonlight)

Rămâne de văzut, însă, câte trofee va reuși să câștige „La La Land” la gala premiilor Oscar 2017, care se va desfășura în februarie. Celelalte două filme care au stabilit acest record de nominalizări au avut parte de aprecieri diferite în timpul galei. Titanic a obținut zece trofee, în timp ce All About Eve a obținut șase.

Nominalizările la categoria „cel mai bun film „Oscar 2017:

1. La La Land

2. Arrival

3. Fences

4. Hacksaw Ridge

5. Hidden Figures

6. Mancester by the Sea

7. Lion

8. Moonlight