Nicușor Dan vrea să candideze la Primăria Capitalei în 2020 și a declarat că va face din nou USB doar dacă va exista o necesitate la care să răspundă.

„E o poziție pentru care eu m-am pregătit foarte mult și da, îmi doresc să candidez. Acum depinde care va fi contextul (…) care va fi contextul, dacă voi fi într-un partid, ce vor dori colegii din acel partid, sunt multe, dar eu îmi doresc să candidez (…) lupta asta pentru București continuă cu forțele pe care le am”, a spus Nicușor Dan la Realitatea TV.

Nicușor Dan a declarat, totodată, că nu s-a mai regăsit în majoritatea din USR.

„Nu pot să stau într-un organism care în campanie a spus una, în sensul că partidul ăsta se adresează și progresiștilor și tradiționaliștilor, că ambele teme sunt legitime (…), după aceea venim să spunem ‘Noi ne adresăm ăstora, că am devenit un partid progresist’, cam asta e ceea ce a decis majoritatea din USR. Eu nu m-am mai regăsit în ea”, a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan a subliniat că a luat decizia de a părasi partidul dintr-un principiu.

„Când am luat această decizie m-am gândit la colegi, membrii din partidul ăsta și la publicul care ne-a votat (…), am avut criterii de respectare a ceea ce am spus (…) Când am fondat partidul, în el au intrat și progresiști și conservatori, convinși că-și vor avea locul aici. În momentul în care partidul se definește progresist, conservatorii nu prea-și mai găsesc locul (…) am plecat din partid pentru că am spus că nu e corect ca un partid care a spus în campania electorală un lucru să facă alt lucru după aceea”, a menționat Nicusor Dan.

Întrebat dacă face din nou USB, el a răspuns că un partid se face pentru a răspunde unei necesități.

„Dacă va exista această necesitate și va exista un grup de oameni care va zice ‘Noi vrem să răspundem acestei necesități’ o să facem un partid”, a declarat deputatul.

Nicușor Dan a declarat, totodată, că îi pare rău că a ieșit din USR.

„Îmi pare rău că el s-a dus într-o altă direcție decât cea în care începuse, dar (…) e important ca ce spui să și faci”, a afirmat Nicușor Dan.

Întrebat de ce nu a vrut post de ministru sau de vicepremier în guvernul tehnocrat, el a menționat că nu i-a oferit nimeni nicio astfel de poziție.

„Din câte îmi aduc aminte, în perioada aceea s-a pus problema ca oamenii care erau în acel guvern să nu fie membrii de partid, or eu fondasem deja USB-ul și eram în campanie electorală (…) atunci candidam pentru Primăria Bucureștiului și dacă alegerile ar fi fost în două tururi, probabil că aș fi avut o șansă importantă”, precizat Nicușor Dan.

