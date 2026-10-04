Vladimir Putin ar condiționa pacea din Ucraina de vânzarea gigantului Lukoil către apropiații lui Donald Trump, scrie The New York Times

Administrația Trump ar negocia cu Rusia, în paralel cu discuțiile pentru încheierea războiului din Ucraina, un acord de mai multe miliarde de dolari pentru preluarea activelor internaționale ale companiei petroliere Lukoil, susține The New York Times.

Negocierile pentru pacea din Ucraina, extinse la un acord petrolier

„Discuțiile administrației Trump cu Rusia privind încheierea războiului din Ucraina s-au extins și la un acord petrolier de mai multe miliarde de dolari, care ar aduce beneficii unor oameni de afaceri din Orientul Mijlociu cu legături cu principalii doi negociatori americani, Steve Witkoff și Jared Kushner”, scrie sursa citată.

Tranzacția ar putea aduce beneficii unor oameni de afaceri din Orientul Mijlociu care au legături de afaceri cu Steve Witkoff și Jared Kushner, principalii negociatori americani cu Rusia.

Președintele rus Vladimir Putin ar fi adus în discuție vânzarea activelor Lukoil în cadrul întâlnirii din 5 septembrie de la Kremlin cu Witkoff și Kushner, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile.

„Witkoff și Kushner, care au călătorit în mod repetat în Rusia pentru întâlniri cu Putin, au susținut că posibilitatea refacerii relațiilor economice cu Occidentul l-ar putea convinge pe președintele rus să facă compromisuri în Ucraina. Administrația Trump a transmis recent că este deschisă unor acorduri cu Rusia chiar înainte de încheierea războiului, ca modalitate de a arăta că ia în serios resetarea relațiilor Statelor Unite cu Moscova”, scrie The New York Times.

Putin ar fi propus acordul ca o modalitate de a le arăta rușilor că pot face afaceri cu Statele Unite. Americanii au răspuns că vor lucra la tranzacție, considerând că aceasta ar putea contribui la îmbunătățirea relațiilor cu Kremlinul și la reducerea prețurilor globale la energie, scrie New York Times.

Cine vrea să cumpere activele Lukoil

Principalul grup interesat de achiziție este condus de investitorul american Todd Boehly, care a donat 2 milioane de dolari unor cauze politice asociate lui Donald Trump. Din grup mai fac parte două entități din Orientul Mijlociu care au avut relații de afaceri cu Kushner sau cu familia lui Witkoff, precum și guvernul SUA, prin U.S. International Development Finance Corporation (DFC).

Una dintre participațiile importante ar urma să fie deținută de conglomeratul din Qatar controlat de frații Moutaz și Ramez Al-Khayyat. Cei doi au format un parteneriat cu Kushner și soția sa, Ivanka Trump, pentru finanțarea unui proiect de resort de lux în sudul Albaniei. O altă participație importantă ar urma să aparțină unui fond de investiții din Abu Dhabi controlat de șeicul Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, consilierul pentru securitate națională al Emiratelor Arabe Unite. Un alt fond controlat de acesta a cumpărat o participație importantă în compania de criptomonede World Liberty Financial, asociată familiei Trump și cofondată de Witkoff.

Nu există indicii că Witkoff și Kushner ar urma să obțină personal profit din tranzacție. Totuși, afacerea ridică întrebări privind conflictele de interese, având în vedere legăturile de afaceri dintre negociatorii americani și unii dintre potențialii cumpărători. O fostă procuroare a Departamentului Justiției și consilieră în domeniul eticii a descris aceste legături drept „alarmante și foarte îngrijorătoare”.

Tranzacția trebuie aprobată de SUA și Rusia

Acordul nu este încă finalizat și are nevoie de aprobarea Departamentului Trezoreriei, care supraveghează aplicarea sancțiunilor. În cazul Lukoil, însă, persoane implicate în proces susțin că principalele decizii sunt luate la Casa Albă. Un oficial al administrației Trump a confirmat că Witkoff și Kushner au avut un rol direct în negocierea condițiilor financiare ale investiției guvernului federal, astfel încât aceasta să includă o plată inițială substanțială și o participație la profit pentru Statele Unite.

Activele internaționale ale Lukoil includ câmpuri petroliere din Camerun, rafinării din Europa și benzinării din New Jersey. Compania și-a evaluat activele internaționale la 20 de miliarde de dolari la începutul acestui an, însă prețul și structura tranzacției propuse nu sunt cunoscute. Înaintea grupului condus de Boehly, compania americană de private equity Carlyle ajunsese în ianuarie la un acord preliminar pentru cumpărarea unei mari părți din active, însă aprobarea SUA a întârziat.