Protest topless la Pamplona față de coride și cursele cu tauri | FOTO

Protest topless la Pamplona. Aproximativ 100 de manifestanți pentru drepturile animalelor au manifestat în celebrul oraș spaniol împotriva coridelor și curselor cu tauri. Protestul a avut loc înainte de deschiderea faimosului festival din nordul Spaniei, relatează Reuters și Euronews.

Zeci de oameni și-au dat bluzele jos, s-au acoperit cu pudră roșie și au ieșit în stradă pentru a cere interzicerea coridelor și a curselor cu tauri. Activiştii, care fac parte din organizaţiile pentru apărarea drepturilor animalelor People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) şi AnimaNaturalis, şi-au pus coarne pe cap şi şi-au scris pe piept, cu negru, slogane precum „Opriţi coridele”.

Astfel de proteste au loc aproape în fiecare an la Pamplona, oraș din nordul Spaniei cunoscut pentru celebrul său festival. În ciuda protestelor, evenimentul are loc în continuare.

De altfel, festivalul de la San Fermin, care este descris și în cartea Fiesta scrisă de Ernest Hemingway, atrage zeci de mii de oameni din întreaga lume. Evenimentul este unul cu tradiție și atrage o mulțime de turiști, dornici să alerge cu taurii sau să asiste la cursele desfăşurate pe străduţele înguste de oraşul medieval. Festivalul durează o săptămână, iar prima cursă de anul acesta va avea loc mâine.

Festivalul de la Pamplona nu este lipsit de incidente. De la începutul anilor 1900 și până în prezent, 15 oameni și-au pierdut viața în timp ce alergau de tauri. Ultimul deces a fost în 2009, victima fiind un bărbat de 27 de ani. Totodată, numeroși oameni sunt răniți după ce sunt loviți de tauri.