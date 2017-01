Spitalul Județean Craiova nu are vaccin antitetanos de mai bine de un an. Așa că mulți dintre oamenii cu tăieturi și înțepături sunt nevoiți să cumpere serul din farmacii. Infecția cu tetanos poate fi mortală, avertizează medicii. O femeie din județul Dolj a murit din cauza bacteriei.

Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică (DSP) Dolj spun că vaccinul antitetanos trebuie să existe în orice Unitate de Urgență.

În fiecare lună, Unitatea de Primiri Urgențe ar avea nevoie de aproape 1500 de doze de ser antitetanic.

Dr. Luciana Rotaru, medic-șef la Unitatea de Primiri Urgenţe – SMURD Craiova, a susținut că „procedura de achiziție se face de către spital”, iar unitatea medicală a făcut solicitări pentru vaccinul antitetanos. Din cauza lipsurilor, două unități medicale au cerut vaccinul de la Spitalul Municipal „Filantropia” din Craiova, unde au fost doar 500 de doze pentru trei luni.

„Vaccinul se poate achiziționa. Noi am avut în 2016 și le-am spus și colegilor de la SJU Craiova, și celor de la Spitalul de Boli Infecțioase să trimită cazurile la noi, astfel încât oamenii să nu fie nevoiți să cumpere vaccinul din farmacii. Este destul de scump, în jur de 70 de lei, din câte știu. Noi am avut doze care ne-au ajuns până pe 31 decembrie. Am făcut comandă și acum așteptăm să ne vină alte doze“, a spus dr. Maria Fortofoiu, medic primar-șef Compartiment Primiri Urgențe al Spitalului Municipal „Filantropia“.