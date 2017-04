Fotografia cu Crina Coco Popescu și tatăl său pentru care a fost sesizată Protecția Copilului. În luna iunie a anului 2013, apărea pe pagina de Facebook „7 Munți” o fotografie cu Ovidiu Popescu, tatăl regretatei Dor Geta Popescu, care o ține în spate pe Crina Coco Popescu, fiica sa cea mare, care nu poartă cască de protecție, precum tatăl ei.

Atunci, Protecția Copilului a primit o sesizare în urma acelei imagini, care a stârnit numeroase comentarii critice, la care administratorii paginii de Facebook au răspuns tranșant:

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a fost, însă, de altă părere:

„Din verificările electronice efectuate vă informăm că am identificat elemente care pot fi considerate cu potențial periculos pentru integritatea copilului din imaginea la care se face referire in sesizare, precum și un anumit potențial dăunător al promovării acesteia in mediul online” – este răspunsul primit de la Elena Tudor, directorarea Direcției pentru Protecția Copilului de la acea vreme. Sesizarea a rămas, însă, fără nicio măsură luată.