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355 de profesori au contestat rezultatele examenului pentru directori de școală. Doar 4 au promovat după recorectare

Ana Tet
Ana Tet
Jurnalist
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O femeie care susține un examen
Sursa foto: Shutterstock
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Peste 2.000 de profesori care voiau să devină directori de școală au fost eliminați după prima probă a concursului național. Au fost depuse 355 de contestații, însă doar patru candidați au reușit să obțină nota de trecere după recorectare. Rezultatele finale ale acestei probe au fost anunțate joi, 15 octombrie, de Ministerul Educației.

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355 de contestații, dar numai patru profesori au reușit să promoveze

Profesorii nemulțumiți de rezultatele obținute la testul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct au avut posibilitatea să ceară recorectarea lucrărilor. În total, au fost înregistrate 355 de contestații la nivel național. Numai că rezultatele s-au schimbat foarte puțin. Din cele 355 de lucrări reevaluate, 347 au rămas cu exact aceeași notă.

Rezultatele concursului pentru directori de școli, înainte și după contestații. Doar patru candidați au reușit să promoveze în urma recorectării, iar 2.065 au rămas respinși. Sursă foto: Ministerul Educației
Rezultatele concursului pentru directori de școli, înainte și după contestații. Doar patru candidați au reușit să promoveze în urma recorectării, iar 2.065 au rămas respinși. Sursă foto: Ministerul Educației

În alte opt cazuri, profesorii au primit note diferite după recorectare. Cinci note au crescut cu jumătate de punct, iar trei au scăzut tot cu jumătate de punct. Pentru patru profesori, contestația a făcut diferența dintre eliminare și continuarea concursului. Aceștia obținuseră inițial nota 5,50, dar, după recorectare, au primit 6,00, adică exact nota minimă necesară pentru promovare.

Peste 2.000 de candidați au fost eliminați după prima probă

La concursul organizat pe 13 octombrie s-au prezentat 6.684 de candidați, dintre cei 6.841 înscriși și validați în județele în care s-a desfășurat examenul. Înainte de contestații, 4.615 candidați reușiseră să obțină cel puțin nota 6, iar după soluționarea contestațiilor, numărul lor a crescut doar cu patru. Astfel, 2.065 de candidați au rămas eliminați, iar rata finală de promovare a ajuns la 69,11%. Media notelor a fost de 6,45 și nu s-a modificat după reevaluarea lucrărilor. De asemenea, 2.838 de candidați au obținut note de cel puțin 7.

Examenul s-a desfășurat în 42 de centre din țară, inclusiv două în București, iar evaluarea a fost digitalizată. Proba a provocat nemulțumiri în rândul mai multor candidați, care au reclamat timpul prea scurt pentru rezolvarea cerințelor. Printre profesorii eliminați după prima probă s-au numărat și directoarele colegiilor „Gheorghe Lazăr” și „I.L. Caragiale” din București.

După examen, concurenții s-au declarat nemulțumiți de timpul acordat pentru rezolvarea subiectelor, spunând că dificultatea principală a fost volumul mare de informații pe care candidații trebuiau să îl citească și să îl analizeze, dar și modul de organizare, în special de lipsa foilor de ciornă.

Când are loc următoarea probă a concursului pentru directori de școală

Cei 4.619 candidați care au promovat testul de competențe vor susține următoarea probă, examen scris de management și legislație școlară, marți, 20 octombrie 2026. Ulterior, între 21 octombrie și 4 noiembrie, vor fi evaluate proiectele manageriale depuse de candidați. Interviurile sunt programate între 12 și 27 noiembrie, iar rezultatele finale ale concursului vor fi afișate pe 9 decembrie 2026.

Calendarul următoarelor probe ale concursului pentru directori de școli din 2026. Examenul continuă pe 20 octombrie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 9 decembrie. Sursă foto: Ministerul Educației
Calendarul următoarelor probe ale concursului pentru directori de școli din 2026. Examenul continuă pe 20 octombrie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 9 decembrie. Sursă foto: Ministerul Educației

Rezultatele definitive după contestații pot fi consultate la sediile inspectoratelor școlare județene și la Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

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Tags: educatie Ministerul Educaţiei
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