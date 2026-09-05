3% dintre elevi vor începe școala în alte unități

„Suntem undeva la 700 de unități. Atenție că nu sunt toate cu personalitate juridică, adică sunt componente ale altor unități cu personalitate juridică. Aproximativ 3% dintre elevi sunt în această situație. (…) Pentru ei s-au identificat diverse soluții, de la închirierea sau punerea la dispoziție a unor spații noi până la reabilitare, mai ales în București. Pe de altă parte, utilizarea unor alte școli, unde activitatea se desfășura într-un singur schimb”, a explicat ministrul Dimian, la televiziunea Digi 24.

Oficialii au încercat să prioritizeze în special găsirea de soluții pentru elevii care încep acest an clasa I sau urmează să susțină examenele naționale. În multe cazuri, elevii vor învăța în schimburi, dimineața și seara, în școli care pot prelua clasele relocate.

Ministrul a subliniat că lucrările ample de renovare reprezintă un lucru pozitiv, chiar dacă implică soluții temporare: „Nu e o veste rea. Faptul că se renovează școli este o veste bună. Un program de renovare nu durează trei luni sau două luni, durează doi sau trei ani. Drept urmare, pe perioada respectivă sigur că identifici aceste soluții. Eu mă bucur că există aceste investiții în educație.”

74 de școli cu toalete neconforme

Un alt punct sensibil este cel al grupurilor sanitare neconforme, problemă care persistă în anumite școli din țară. În 2026, 74 de unități școlare din România încă se confruntă cu această situație. „Inclusiv dacă într-o școală e o singură toaletă și e nevoie de două sau e nevoie de trei, conform standardelor actuale, el intră în categoria de toalete neconforme.

Deci nu toate cele pe care le voi menționa sunt în situația de a avea toaletele în curte. (…) Deci 74 au încă toaletele neconforme și ar trebui întrebați de la nivel de autoritate locală de ce n-au finalizat în 2024, de ce n-au finalizat în 2025 lucrările”, a declarat ministrul Dimian.

Deși numărul acestor școli a scăzut față de anii anteriori, problema rămâne o provocare pentru autorități, în special în mediul rural, unde investițiile în infrastructura educațională întârzie să fie finalizate.

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