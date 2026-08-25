Cursurile anului școlar 2026-2027 încep luni, 7 septembrie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Începerea școlii nu presupune însă depunerea unui nou dosar medical pentru fiecare copil. Documentele necesare diferă în funcție de nivelul de învățământ, existența unui cabinet medical în unitatea frecventată anterior și situația copilului.

Elevii care rămân la aceeași școală nu duc acte medicale noi

Documentele medicale nu trebuie refăcute la începutul fiecărui an școlar. Un elev care a fost deja înscris și trece într-o clasă următoare, fără să schimbe unitatea de învățământ, nu are nevoie de o nouă adeverință medicală de înscriere în colectivitate și nici de o nouă fișă medicală. Regula se aplică, de exemplu, elevilor care trec din clasa a II-a în clasa a III-a, din clasa a VI-a în clasa a VII-a sau din clasa a X-a în clasa a XI-a. Este valabilă și pentru trecerea din clasa a IV-a în clasa a V-a, dacă elevul continuă în aceeași unitate de învățământ. Pentru copiii care încep clasa pregătitoare, elevii care intră în clasa a IX-a sau cei care se transferă la altă școală există reguli separate.

Nici avizul epidemiologic nu este un document care trebuie obținut anual. Metodologia precizează că antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor nu li se solicită aviz epidemiologic la revenirea din vacanțe. Această regulă se aplică inclusiv după vacanța de vară, chiar dacă perioada în care copilul nu a frecventat cursurile a fost mai lungă.

Prin urmare, părinții unui copil sănătos care revine în aceeași colectivitate nu trebuie să meargă la medicul de familie numai pentru a obține o adeverință sau un aviz înainte de 7 septembrie. Metodologia nu prevede prezentarea unui asemenea document de către toți copiii în prima zi a noului an școlar.

Ce acte sunt necesare la înscrierea în creșă sau grădiniță

Pentru copiii nou înscriși la creșă sau grădiniță, la dosarul depus anterior se adaugă documentele medicale necesare intrării în colectivitate. Potrivit ghidului publicat de Ministerul Educației pentru anul școlar 2026-2027, părinții trebuie să prezinte o adeverință eliberată de medicul de familie, în care se menționează că minorul este sănătos clinic. Adeverința este necesară în prima zi în care copilul se prezintă la unitatea de învățământ.

Este necesar și formularul de aviz epidemiologic/dovadă de vaccinare privind intrarea copilului în colectivitate. Documentul este eliberat de medicul de familie cu cel mult cinci zile înainte ca minorul să înceapă frecventarea creșei sau a grădiniței.

Aceste acte sunt cerute copiilor nou înscriși. Preșcolarii care continuă în aceeași unitate nu au nevoie de un nou aviz epidemiologic doar pentru revenirea din vacanța de vară.

Ce documente sunt necesare pentru clasa pregătitoare

Pentru copiii care intră în clasa pregătitoare, documentele depind de existența unui cabinet medical în grădinița frecventată anterior. Dacă grădinița are cabinet medical, fișa medicală și adeverința necesară înscrierii sunt eliberate de personalul medical care a avut copilul în supraveghere.

Dacă grădinița nu are cabinet medical, documentele sunt eliberate de medicul de familie, conform modelelor prevăzute de metodologia în vigoare. Intrarea în clasa pregătitoare nu înseamnă însă că fiecare copil trebuie să prezinte și un aviz epidemiologic în prima zi de școală.

Ce acte trebuie prezentate la intrarea în clasa a IX-a

Elevii care încep clasa a IX-a trebuie să aibă fișa medicală transmisă către liceul la care au fost admiși. Dacă școala gimnazială absolvită are cabinet medical, fișa și adeverința medicală sunt eliberate de personalul medical al unității de proveniență.

Dacă școala gimnazială nu are cabinet medical, documentele sunt eliberate de medicul de familie. Nici elevilor care încep liceul nu li se cere automat un aviz epidemiologic doar pentru revenirea din vacanță.

Ce acte medicale sunt necesare la transferul în altă școală

În cazul transferului, documentele medicale necesare depind de existența unui cabinet medical în unitatea de învățământ din care pleacă elevul. Părintele nu trebuie să solicite automat o nouă fișă de la medicul de familie. Dacă școala de proveniență are cabinet medical propriu, medicul școlar eliberează fișa medicală a elevului. Documentul este preluat de la unitatea din care copilul se transferă și trebuie prezentat la noua școală.

Dacă elevul a frecventat o școală fără cabinet medical propriu, medicul de familie eliberează adeverința medicală de înscriere în colectivitate, împreună cu dovada de vaccinare a copilului. Aceeași regulă se aplică antepreșcolarilor și preșcolarilor care se transferă de la o creșă sau grădiniță fără cabinet medical.

Prin urmare, primul pas pentru părinte este să afle dacă unitatea de proveniență are cabinet medical. Dacă există, fișa se solicită medicului școlar. Numai dacă unitatea nu are cabinet medical, părintele trebuie să se adreseze medicului de familie pentru adeverința de înscriere în colectivitate și dovada de vaccinare.

Când este necesar un act medical după o absență

Pentru revenirea în colectivitate după o boală infectocontagioasă se aplică reguli diferite în funcție de vârsta copilului. Antepreșcolarii și preșcolarii trebuie să prezinte un aviz epidemiologic eliberat de medicul curant, care poate fi medicul de familie sau medicul specialist care a tratat afecțiunea.

În cazul elevilor, revenirea la cursuri după o boală infectocontagioasă se face pe baza unei adeverințe medicale care confirmă că aceștia sunt apți să reintre în colectivitate.

Elevii și studenții cazați în cămine au nevoie de aviz epidemiologic

La începutul anului școlar sau universitar, elevii și studenții care urmează să fie cazați în cămine școlare ori studențești trebuie să prezinte un aviz epidemiologic eliberat de medicul de familie. În cazul elevilor, documentul se predă pedagogului căminului, iar studenții îl prezintă administratorului căminului. Obligația se aplică la cazarea de la începutul fiecărui an școlar sau universitar, nu doar elevilor și studenților care primesc pentru prima dată un loc în cămin.

Avizul epidemiologic este cerut pentru cazare, nu pentru simpla participare la cursuri. Elevii sau studenții care locuiesc acasă și revin la școală pe 7 septembrie 2026 nu au nevoie de acest document.

Acte suplimentare pentru copiii cu probleme medicale

Copiii cu afecțiuni cronice, alergii sau tratamente care trebuie administrate în timpul programului pot avea nevoie de documente suplimentare. Părinții trebuie să comunice situația conducerii și personalului medical al unității și să prezinte recomandările medicului, după caz.

Același lucru este valabil pentru copiii cărora medicul le-a recomandat limitarea efortului fizic. Scutirea de la ora de educație fizică nu este obligatorie pentru toți elevii, ci numai pentru cei care au o contraindicație temporară, parțială sau totală stabilită medical.

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